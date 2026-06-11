درپی تجاوز جنگنده اف-۱۶ دشمن به حریم هوایی خلیج فارس و شلیک موشک سامانه پدافند هوایی سپاه به سمت آن، جنگنده متجاوز متواری شد

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u062f\u0631\u067e\u06cc \u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0641-\u06f1\u06f6 \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0628\u0647 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0644\u06cc\u062c \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0648 \u0634\u0644\u06cc\u06a9 \u0645\u0648\u0634\u06a9 \u0633\u0627\u0645\u0627\u0646\u0647 \u067e\u062f\u0627\u0641\u0646\u062f \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0628\u0647 \u0633\u0645\u062a \u0622\u0646\u060c \u062c\u0646\u06af\u0646\u062f\u0647 \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0645\u062a\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f.