نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو کشتی متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: دو فروند کشتی متخلف که قصد عبور غیر قانونی از تنگه هرمز را داشتند، مورد اصابت قرار گرفتند.

برچسب ها: وعده صادق ، آمریکا ، ایران
خبرهای مرتبط
عملیات وعده صادق چگونه کاخ سفید را آچمز کرده است؟
بیانیه ضدایرانی گروه ۷ و حمایت از اسرائیل
شکست راهبرد‌‌‌‌ تهاجمی رژیم صهیونیستی + فیلم
ایران در عملیات وعده صادق چه تعداد موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرد؟ + فیلم
غرب و کابوسِ راهبرد مهندسی معکوس در ایران؛ سلام بر چهارمین اَبَرقدرت دنیا
ترامپ و جنگی که روزی چند بار با پیروزی او تمام می‌شود، اما فقط در فضای مجازی
شیرین‌کاری ترامپ و سایه جنگ بر اقتصاد خلیج فارس؛ وقتی همه قربانی می‌شوند
خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی؛ ایران چگونه معادله جنگ را تغییر داد؟
ویدئویی جدید از حمله تنبیهی ایران به اسرائیل و عبور پرتابه‌های ایران از فراز دیوار ندبه + فیلم
اسرائیل و دیوار سِفتی به نام ایران؛ فعلا باید خرج اشتباهت کنی بنیامین
فیلم دیده نشده از عملیات وعده صادق + فیلم
چالش‌های جدی «وعده صادق» برای سامانه تدبیر آمریکا در منطقه
آمریکا و معضلی به نام کمبود مهمات؛ کف‌گیری که خیلی زود به تهِ دیگ خورد!
مدیریت بحران تهران در برابر بحران‌آفرینی واشنگتن
نماهنگ «تنبیه متجاوز» + فیلم
فرمانده سابق سنتکام: شلیک صد‌ها موشک به سمت اسرائیل توانمندی‌های ایران را به نمایش گذاشت
تثبیت جایگاه ایران در منطقه پس از «وعده صادق»
بمب پلاسمای دشمن نباشید!
بزرگترین حمله پهپادی تاریخ + فیلم
جزئیات عملیات وعده صادق + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
آیین گرامیداشت شهدای اقتدار و جنگ رمضان برگزار می‌شود
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
آخرین اخبار
قرارگاه خاتم‌الانبیا: تنگه هرمز به‌طور کامل مسدود شد
آیین گرامیداشت شهدای اقتدار و جنگ رمضان برگزار می‌شود
حمله آمریکا به مخازن آب در جنوب ایران، حمله به نبض زندگی ایرانیان است
وزیر کشور: فعلا انتخابات شوراها برگزار نمی‌شود
آملی لاریجانی: ایران نه باک از تهدید دارد نه تسلیم را جایز می‌داند
پزشکیان: تهدید زیرساخت‌های کشور نشانه استیصال در برابر ایران است
نیروهای مسلح آماده پاسخ سریع به خطای دشمن هستند
مثبت‌شدن تأثیر معدل پایه یازدهم در کنکور ۱۴۰۵ با دستور رئیس‌جمهور انجام شد
آژانس با بحران اعتماد و مشروعیت مواجه است
سردار شکارچی: به هر تهدید ترامپ تودهنی زدیم
پورجمشیدیان دبیر ستاد ملی آیین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب شد
جام جهانی فوتبال نباید بهانه‌ای برای تبعیض و آزار نمایندگان ورزشی ملت‌ها شود
پزشکیان عضویت غیر دائم قرقیزستان در شورای امنیت سازمان ملل را تبریک گفت
پزشکیان: مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها از تقویت ظرفیت‌های داخلی و علمی می‌گذرد
قالیباف: مسیر فتح و پیروزی از دل ایستادگی و شهادت می‌گذرد
روایت پزشکیان از پاسخ رهبر شهید به موضوع انجام مذاکرات
بقایی: آمریکا با نقض مکرر آتش‌بس، به روند دیپلماتیک آسیب می‌زند
مهاجرانی: لایحه منع خشونت علیه زنان در مسیر استرداد است
انتصاب اعضای جدید هیئت مدیره مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با حکم رهبر انقلاب اسلامی
یکصد شب حضور متصل مردم در میدان، دشمن را به زانو درآورده است
حضور مسعود پزشکیان در سومین آیین «امین ایران»
نماز جمعه تهران به امامت آیت‌الله خاتمی اقامه می‌شود
قدردانی سرلشکر عبداللهی از یکصد شب حضور شکوهمند ملت بزرگ ایران در میدان‌ها
وزارت خارجه: ایران در اعمال حق ذاتی دفاع از خود درنگ نخواهد کرد
ایران حق پاسخ به تجاوز آمریکا را محفوظ می‌دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۰ خرداد
حزب‌الله لبنان جزو لاینفک سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران است
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
پاسخ سریع سپاه به حمله ارتش تروریستی آمریکا به جنوب کشور