نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: دو کشتی متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتند.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f: \u062f\u0648 \u0641\u0631\u0648\u0646\u062f \u06a9\u0634\u062a\u06cc \u0645\u062a\u062e\u0644\u0641 \u06a9\u0647 \u0642\u0635\u062f \u0639\u0628\u0648\u0631 \u063a\u06cc\u0631 \u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f\u060c \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0635\u0627\u0628\u062a \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646\u062f.