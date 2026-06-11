باشگاه خبرنگاران جوان - دیدارهای هفته اول لیگ ملت‌های والیبال جهان ۲۰۲۶ در گروه مردان از ۲۰ تا ۲۴ خرداد به میزبانی اوتاوا (کانادا)، برزیلیا (برزیل) و لین یی (چین) پیگیری می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد امروز (پنج‌شنبه ۲۱ خرداد) در نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها به مصاف برزیل میزبان این مسابقات در سالن نیلسون نلسون شهر برزیلیا رفت.

مردان والیبال ایران در این دیدار به رغم ارائه نمایشی تماشاگر پسند به ویژه در ست‌های اول و دوم، سه بر یک مغلوب میزبان شد تا در نخستین گام امتیازی کسب نکند.

تیم ملی والیبال ایران در ست دوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید تا شوک بزرگی به تیم و تماشاگران برزیل وارد کند، اما در ست‌های اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۳ نتیجه را به حریف قدرتمند خود که مدال برنز و مقام سومی سال گذشته این رقابت‌ها در کارنامه داشت، واگذار کرد.

روبرتو پیاتزا سرمربی تیم ملی والیبال ایران در ابتدای این مسابقه از ترکیب محمد ولی‌زاده، سید عیسی ناصری، علی حق‌پرست، پوریا حسین‌خانزاده، عرشیا به‌نژاد، علی حاجی‌پور و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) استفاده کرد.

عمران کوکجیلی، امیرمحمد گل‌زاده، مرتضی شریفی، مبین نصری، امیرحسین اسفندیار، یوسف کاظمی و حسین حاجی‌کلاته دیگر بازیکنان تیم ایران در این مسابقه بودند.

برناردو رزنده سرمربی تیم ملی والیبال برزیل نیز در ابتدای دیدار با ایران از ترکیب فرناندو کرلینگ، دارلان سوزا، فلاویو گالبرتو، متئوس پینتا، ریکاردو لوکارلی، آدریانو خاویر و مایکه ریس ناسیمنتو استفاده کرد.

ناتان ماهاون از آمریکا و پاول بورکیویچ از لهستان به عنوان داوران اول و دوم، قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

در ست دوم این دیدار و امتیاز چهار بر چهار درخواست ویدئوچک ایران و اشتباه داوری در نحوه چک، وقفه ای در مسابقه بوجود آورد و امیرحسین اسفندیار اعتراض کرد و از داور بازی کارت زرد دریافت کرد اما در نهایت نتیجه بازی به سود ایران تغییر کرد.

درخواست‌های ویدئوچک سرمربی تیم ملی در دیدار با برزیل اکثر به موقع و با امتیاز به سود ایران همراه بود. مرتضی شریفی کاپیتان تیم ملی والیبال ایران از ست سوم مسابقه وارد میدان شد و در ست چهارم نیز در ترکیب اولیه قرار گرفت.

امیرمحمد گلزاده قطر پاسور تیم ملی والیبال ایران در ست نخست دیدار مقابل برزیل به میدان رفت تا نخستین حضور خود در لیگ ملت‌ها را تجربه کند.

مردان والیبال برزیل با ۱۴ دوره حضور در بازی‌های المپیک ۶ مدال شامل سه طلا و سه نقره را در گنجینه افتخارات خود دارند که در المپیک‌های ۱۹۹۲، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ به مقام قهرمانی دست یافتند.

تیم ملی والیبال ایران کمتر از ۱۹ ساعت دیگر در دومین مسابقه خود در هفته نخست لیگ ملت‌ها به مصاف بلغارستان می‌رود که این دیدار از ساعت ۲۳ امشب شروع می‌شود.