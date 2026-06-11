باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس در یک گفتوگوی تلویزیونی درمورد دلایل تنشهای اخیر در منطقه گفت: در عرصه نظامی، دشمنان به اهداف خود نرسیدند و حتی اهداف راهبردی سیاسی آنها محقق نشد و برای اولین بار، دولت آمریکا در شورای امنیت نیز شکست خورد و قطعنامه آنها با وتو روبهرو شد و در این میان، حضور مردم یک دستاورد بزرگ بوده و نفوذ منطقهای و جغرافیایی ما گسترش پیدا کرده است و کنترل تنگه هرمز توسط ایران نشان میدهد که ما در منطقه نفوذ داریم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: محاصره آسیبهایی به کشور ما وارد میکند و کنترل و بستن تنگه هرمز نیز، پیامدهایی را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته است.
دولت آمریکا با وجود همه شعارهایی که داده است که گفته با محاصره کار ایران را تمام خواهد کرد این محاصره را ادامه داده و در این هدف راهبردی خود ناکارآمد بوده است. زیرا اگر محاصره دولت آمریکا موثر بوده است به چه دلیل اصرار بر باز شدن تنگه هرمز دارد؟
ایران کشوری نیست که با محاصره دریایی بتوان آن را دچار مشکلاتی کرد.
شریعتی گفت: حاکمیت ایران در تنگه هرمز تثبیت شده است و مسیری که ایران تعیین میکند مهم است و اجازه نمیدهیم که خطای محاسباتی انجام شود.
یکی از اتفاقهایی که در خصوص این جنگ به آن نزدیک میشویم ترک مخاصمه است و دولت آمریکا کمکم از اقداماتی که انجام داده ناامید شده و ممکن است که به یک بهانهای ترک مخاصمه کند یا امکان دارد یک حماقت دیگری انجام دهد و تقابل نظامی که انجام شد نشان میدهد که نیروی نظامی ایران در آمادگی کامل قرار دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: ترامپ از طریق رسانه و تزریقهای مالی تلاش کرده است بازارهای جهانی را کنترل کند و معادلات اقتصادی در آمریکا چیزی است که برای آنها مهمتر است و این که ترامپ میگوید بدنبال مذاکره و توافق است به این دلیل است که شرایط را آرام نگه دارد تا از معاملات اقتصادی خود عبور کند و دولت آمریکا ضعیفتر از چیزی است که نشان میدهد و قدرت منافع اقتصادی خود در منطقه را ازدست داده است.