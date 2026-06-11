باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پاسدار حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، در اجتماع شبانه مردم رشت، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ رمضان و شهید مدافع حرم «حسین‌علی پورابراهیمی»، به تشریح ابعاد شخصیتی این شهید و تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل پایگاه های مردمی بعثت پرداخت.

سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به سابقه حضور شهید پورابراهیمی در جبهه‌های دفاع مقدس از سن سیزده سالگی، گفت: این شهید والامقام دو سال در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت و به درجه جانبازی نائل آمد. در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۴، اولین اعزامش به منطقه سوریه انجام شد و تا فروردین ۱۳۹۵ در منطقه سوریه و شامات ماند.



وی با بیان اینکه شهید پورابراهیمی به خانواده‌اش گفته بود مرا کنار شهید مسافر دفن کنید و این خواسته محقق شد،گفت: این شهید والامقام به عنوان شانزدهمین شهید مدافع حرم، در کنار همرزمش شهید مسافر به خاک سپرده شده است.

شهادت در روز چهارم رمضان ۱۳۹۵

همرزم شهید پورابراهیمی با اشاره به جزئیات شهادت شهید پور ابراهیمی تصریح کرد: روز چهاردهم خرداد ۱۳۹۵، در منطقه جنوب حلب، در حین پاتک سنگین جبهه النصره و داعش، دقایقی پس از شهادت شهید مدافع حرم جهانگیر جعفری‌نیا، شهید پورابراهیمی بر اثر اصابت ترکش مجروح و به کما رفت.



دفاع از حرم زینب(س)؛ دو هزار کیلومتر دورتر از مرزها

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه روزهایی که شهدایی مثل شهید پورابراهیمی دو هزار کیلومتر دورتر از مرزهای ایران از حرم حضرت زینب(س) دفاع می‌کردند، عده ای شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» سر می‌دادند، گفت: آن روزها عده‌ای سست‌عنصر که از کدخدا می‌ترسیدند، این شعار را بلند کردند. امروز نیز برخی از گوشه و کنار کشور همین صدا را بلند می‌کنند. اما شما کور خوانده اند و هرگز آن روز را نخواهید دید.

وی ادامه داد: به یاد خمینی کبیر و خامنه‌ای شهید ما در رکاب خامنه‌ای رشید، این پرچم مقدس را به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج) تحویل خواهیم داد.

سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به روزهای اوج‌گیری داعش در سوریه و عراق گفت: دشمن شرور به سمت حرم زینب(س) شلیک میکرد اما شهید حق‌بین‌ها، سردار سلیمانی‌ها و پور ابراهیمی ها رفتند دو هزار کیلومتر دورتر از مرزهای خودشان و گلوی یهود و صهیونیست‌ها را گرفته، و خفه کردند، به گونه‌ای که حتی اگر سربازان اسرائیلی بی‌سیم‌هایشان را روشن می‌کردند، صدای شیربچه‌های شیعه را می‌شنیدند و این اقتدار از انقلاب اسلامی است.

آمادگی مردم برای آزادسازی قدس شریف

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان پیامی پیام مردم رشت را به مردان میدان و اهالی دیپلماسی مبنی بر اینکه امروز این مردم حاضرند مثل اربعین، با پای پیاده برای آزادسازی قدس شریف و برای عملیات زمینی در سرزمین‌های اشغالی وارد عمل شوند، گفت: ما حزب‌الله، حماس و انصارالله را هرگز تنها نخواهیم گذاشت.



سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به شکست دشمن در جنگ سخت در دفاع مقدس، جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان، گفت: دشمن امروز جنگ را به فضای نرم رو آورده تا محاسبات ما را دچار اختلال کند و ما را دچار فرسایش نماید،‌می‌خواهد ما خسته شویم و در خیابان حاضر نباشیم لذا خطاب به دشمن می‌گوییم هرگز خیابان را خالی نخواهیم کرد تا زمانی که پیروزی نهایی و تثبیت قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران محقق شود.



به فرمان رهبر معظم انقلاب تشکیل «پایگاه‌های مقاومت بسیج مردمی بعثت» در میادین را در دستور کار قرار داریم ، افزود: این پایگاه‌ها مادامی که انقلاب هست، در میادین ایفای نقش فرهنگی، امنیتی، محرومیت‌زدایی و اجتماعی خواهند داشت.



سرهنگ پاسدار امینی با اشاره به تشکیل دو لشکر «زینبی مدافعان وطن» و «حسینی مدافعان حرم» در هفته دوم جنگ رمضان، گفت: تاکنون بیش از چهارده هزار نفر از مردم مبعوث شده در این دو لشکر ثبت‌نام کرده‌اند. بر افزود: ما آماده‌ایم برای انفاق جان، مال و آبرو، تا این انقلاب به دست صاحب اصلی‌اش، حضرت ولی عصر(عج) و در کنار آخرین ولی فقیه زمان، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای برسد.

منبع: روابط عمومی