کرمان در شبی که هنر لباس مقاومت پوشید + تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ بعضی شبها فقط از غروب تا سپیده ادامه پیدا نمیکنند؛ در حافظه یک شهر ریشه میدوانند و سالها بعد نیز از میان خاطرهها سر برمیآورند.
چهارشنبهشب، میدان آزادی کرمان یکی از همان شبها را به خود دید. شبی که از یک سو خبر تجاوز دشمن به برخی مناطق مرزی کشور در فضای رسانهای میپیچید و از سوی دیگر، در قلب کرمان، مردم و هنرمندان گرد هم آمده بودند تا پاسخی متفاوت به این روزها بدهند؛ پاسخی از جنس فرهنگ، هنر و روایت.
انگار میدان آزادی دیگر یک میدان شهری نبود؛ به کارگاهی بزرگ برای ثبت تاریخ تبدیل شده بود. جایی که قلم، رنگ، شعر، تصویر و صدا کنار هم ایستاده بودند تا روایت روزهایی را ثبت کنند که ملت ایران بار دیگر در آزمونی دشوار، استوار و یکدل ظاهر شد.
وقتی میدان، گالری یک ملت شد
از نخستین دقایق آغاز برنامه، میدان آزادی رنگ دیگری داشت. در گوشهای خوشنویسان واژههای وطن و ایستادگی را بر صفحه کاغذ حک میکردند. چند قدم آنسوتر، نقاشان با رنگهای خود روایتی از امید و مقاومت میساختند. شاعران از ایران میخواندند، هنرمندان تئاتر از حماسه میگفتند و عکاسان در جستوجوی لحظههایی بودند که شاید سالها بعد به بخشی از حافظه تاریخی این سرزمین تبدیل شود.
هر غرفه یک روایت بود و هر روایت، قطعهای از پازل بزرگ مقاومت.
میدان آزادی در این شب، بیشتر از آنکه میزبان یک رویداد فرهنگی باشد، به گالری زنده یک ملت تبدیل شده بود؛ ملتی که تصمیم گرفته بود خاطره این روزها را نه فقط در ذهنها، بلکه در قاب هنر ثبت کند.
یکصدو دو شب ایستادگی؛ یک روایت ادامهدار
«میدان هنر» تنها یک برنامه چند ساعته نبود؛ ادامه مسیری بود که بیش از یکصد شب پیش آغاز شد.
شبهایی که مردم کرمان میادین را ترک نکردند. شبهایی که حضور مردمی از یک تجمع ساده فراتر رفت و به نمادی از همبستگی، همراهی و دفاع از هویت ملی تبدیل شد.
چهارشنبهشب نیز ادامه همان روایت بود؛ روایتی که این بار هنرمندان در متن آن قرار گرفتند تا آنچه در این ماهها رقم خورده است را به زبان هنر ترجمه کنند.
در حقیقت، «میدان هنر» تلاشی بود برای آنکه یکصد و دو شب حضور و ایستادگی، تنها در حافظه شاهدان باقی نماند و به سرمایهای فرهنگی برای فردا تبدیل شود.
هنرمندانی که سنگ تمام گذاشتند
در میان جمعیت و غرفههای هنری، حضور چهرههای فرهنگی و هنری استان نیز جلوهای ویژه به این رویداد بخشیده بود.
حسین اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان، در حاشیه این برنامه با اشاره به نقش جامعه هنری استان در ماههای اخیر اظهار کرد: هنرمندان کرمانی در این یکصد و دو روز درخشیدهاند و آثار ارزشمند و ماندگاری خلق کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه هنرمندان همواره پای کار انقلاب و کشور بودهاند، افزود: امشب جمعی از هنرمندان کرمانی گرد هم آمدهاند تا حماسه یکصد و دو روزه مردم را ماندگار کنند.
اسحاقی با اشاره به فعالیت غرفههای مختلف شعر، خوشنویسی، تئاتر، هنرهای تجسمی و نقاشی تصریح کرد: این رویداد خروجیهای ارزشمندی خواهد داشت و برنامهریزی لازم برای معرفی و نمایش آثار خلقشده نیز انجام خواهد شد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان همچنین از تلاش هنرمندان استان در روزهای مقاومت قدردانی کرد و اظهار داشت: کرمانیها در این عرصه سنگ تمام گذاشتند و آثار بسیار خوبی از آنان شاهد بودیم. همچنین برنامههایی برای تجلیل از هنرمندان، بهویژه شاعران، در نظر گرفته شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانهها اشاره کرد و گفت: اصحاب رسانه استان نیز در این مدت خوش درخشیدند و با تلاشهای شبانهروزی خود سهم مهمی در ثبت و انعکاس حماسه مردم ایفا کردند.
نبردی به نام روایت
شاید مهمترین پیام «میدان هنر» را باید در همین نکته جستوجو کرد؛ اینکه همه نبردها در میدانهای نظامی رقم نمیخورند. امروز، روایت نیز یک میدان نبرد است.
دشمن تلاش میکند حقیقت را کمرنگ کند، امید را هدف بگیرد و تصویر دیگری از واقعیت بسازد. در مقابل، هنرمندان، رسانهها و فعالان فرهنگی میکوشند آنچه را رخ داده است بیواسطه و صادقانه ثبت کنند.
در چنین میدانی، قلم یک شاعر، دوربین یک عکاس، تیتر یک روزنامه و رنگ یک نقاش، تنها ابزار هنری نیستند؛ سنگرهایی برای دفاع از حقیقتاند.
چهارشنبهشب در میدان آزادی، این سنگرها یکی پس از دیگری برپا شدند.
از دل میدان تا حافظه تاریخ
آثاری که در این شب خلق شدند، فقط چند تابلوی نقاشی، چند قطعه خوشنویسی یا چند قاب عکس نیستند. این آثار، اسناد فرهنگی روزگار ما هستند.
سند روزهایی که مردم ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادند. سند شبهایی که میدانها خاموش نشدند. سند هنرمندانی که تصمیم گرفتند سهم خود را در ثبت این حماسه ایفا کنند.
شاید سالها بعد بسیاری از خبرهای این روزها به آرشیوها منتقل شوند، اما هنر راه خود را به حافظه تاریخ باز خواهد کرد؛ همانگونه که روایتهای بزرگ این سرزمین، قرنهاست از مسیر هنر و فرهنگ زنده ماندهاند.
حرف آخر ...
چهارشنبهشب، میدان آزادی کرمان فقط میزبان یک برنامه فرهنگی نبود؛ میزبان تلاقی مردم، هنر و مقاومت بود. شبی که در آن هنرمندان با قلم و رنگ و شعر به میدان آمدند و نشان دادند دفاع از وطن تنها در خطوط مقدم معنا نمیشود.
دشمن شاید بتواند نقطهای را هدف بگیرد، اما نمیتواند حافظه یک ملت را بمباران کند. نمیتواند روایت مردمی را که بیش از یکصد شب پای آرمانهای خود ایستادهاند از میان ببرد. آنچه در میدان آزادی رقم خورد، تنها خلق چند اثر هنری نبود؛ اثبات این حقیقت بود که هرچه طوفان سهمگینتر شود، ریشههای این ملت عمیقتر در خاک تاریخ فرو میرود و پرچم ایران، در میدان روایتها نیز همچنان برافراشته خواهد ماند.