باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سفارت ایالات متحده در اردن اوایل روز پنجشنبه هشدار امنیتی برای شهروندان آمریکایی در مورد موشکها، پهپادها یا موشکهایی که وارد حریم هوایی اردن شدهاند، صادر کرد و از آنها خواست که فوراً به پناهگاه بروند.
سفارت اعلام کرد: «گزارشها نشان میدهد که پهپادها یا موشکها در حریم هوایی اردن هستند. فوراً به پناهگاه و محل امن بروید. در خانه بمانید و به اطلاعیهها و هشدارهای محلی توجه کنید.»
این تحولات در بحبوحه تشدید سریع تنشها پس از تجاوز آمریکا به جنوب ایران و اعلام بعدی تهران مبنی بر بستن تنگه هرمز به روی همه کشتیها رخ داد.
فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام ساعاتی پیش مدعی شد که نیروهایش آخرین دور حملات در ایران را به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تکمیل کردند.
منبع: آناتولی