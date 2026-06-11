\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u0633\u06cc\u062f \u0645\u062c\u06cc\u062f \u0645\u0648\u0633\u0648\u06cc \u0641\u0631\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0647\u0648\u0627 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0627\u06a9\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f: \u062a\u0646\u06af\u0647 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0647\u0631\u0645\u0632 \u0631\u0627 \u0646\u0627\u0627\u0645\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f\u061f! \u0627\u0632 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc\u062a\u0627\u0646 \u062c\u0647\u0646\u0645 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u0645.\n\u0648\u06cc \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0627\u0633\u062e \u062c\u0633\u0627\u0631\u062a \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0628\u0627\u0630\u0646 \u0627\u0644\u0644\u0647.