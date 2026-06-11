باشگاه خبرنگاران جوان - صدای شلیک پدافند در آسمان شب، نه بذر ترس، که بذر حماسه در دل خانههای ما میکارد و بهجای پنهانشدن، با سینهای ستبر به آسمان خیره میشویم و باغیرت از خود میپرسیم: «کی کارشان را تمام میکنیم؟ چرا همین امشب جوابشان را طوری نمیدهیم که کار یکسره شود؟» این قلبِ پرشور و آماده نبرد، بزرگترین دارایی و سرمایه این آبوخاک است؛ اما درست در همین نقطهجوش، یک معمای ظریف مطرح میشود. چطور این فورانِ شجاعت را هدر ندهیم؟ پاسخ در رسیدن به مطالبهگری آگاهانه نهفته است. وقتی یاد بگیریم این انرژی عظیم و شجاعتِ خانوادگی را از یک «عطشِ واکنشیِ فوری» به یک «پشتوانه راهبُردی» برای دستگاه دفاعی تبدیل کنیم، در واقع فرماندهانِ میدان را برای زدن ضربههای کاریتر، هوشمندانهتر و دردناکتر به دشمن مسلح کردهایم.
وقتی میدانیم در جبهه حق ایستادهایم، تماشای گستاخی دشمن خون ما را به جوش میآورد. ما دوست داریم فردای همان شبِ پرالتهاب، تیتر نابودی کامل دشمن را بخوانیم تا قلبمان آرام بگیرد. دشمن نیز دقیقاً همین را میداند و تلاش میکند با حرکات ایذایی، جامعه حماسی ما را عصبانی کند تا با ایجاد فشار عمومی بر مسئولان، آنها را وادار به یک واکنش زودهنگام و نسنجیده در خارج از زمانبندیِ اصلی کند.
اینجاست که مرز میان «غیرت» و «درایت» مشخص میشود. ما باید صدای بلندی داشته باشیم، اما صدایی که پازل دشمن را تکمیل نکند. هنر یک خانواده سلحشور این است که شور انقلابی خود را حفظ کند، اما همزمان درک کند که در شطرنجِ جنگ، گاهی نگهداشتنِ دست روی مهره و معطلکردنِ حریف در شک، برندهتر از یک حرکت سریع است.
چگونه در شبهایی که آدرنالین و شور حماسه در خانه موج میزند، این حس را بهدرستی هدایت کنیم که هم حقطلبی ما ارضا شود و هم پشتجبهه را محکم نگه داریم؟ این چند راهکار ساده کارگشاست:
تغییر ادبیاتِ خواستهها در خانه: در گفتوگو با فرزندان، بهجای گفتنِ «چرا نابودشان نمیکنیم؟»، بگوییم: «ما از فرماندهانمان میخواهیم دقیقترین و کوبندهترین هدف را برای زدن انتخاب کنند، حتی اگر زمان ببرد.» این کار، صبر را با حماسه ترکیب میکند.
حمایت از «تصمیم» بهجایی اصرار بر «تعجیل»: صدای ما در فضای مجازی و جمعهای خانوادگی باید بوی اعتماد بدهد. ما مطالبهگرِ «نابودیِ دشمن» هستیم، اما انتخابِ «زمان و مکانِ مناسب» را به متخصصانِ میدانی که بیدارند تا ما در اوج امنیت باشیم، میسپاریم.
تبدیل انرژیِ حماسی به حرکتِ سازنده: این شور و انرژی بالا را صرفِ ایجاد همبستگی در اطرافیان کنیم. با افتخار از قدرتِ موشکی کشور صحبت کنیم و به دیگران یادآور شویم که این صفآرایی، نشاندهنده دستِ برتر ماست، نه ضعف ما.
خیابان با سلاح مطالبهگری آگاهانه: ما فرزندان ایرانِ قوی، محکم در خیابان هستیم و مرزبانی از اوامر رهبر عزیزتر از جان را و با ظرافتهای خاصِ همدلی ابراز میکنیم تا هم دست مردان میدان پر شود و هم همه بدانند که مردم حماسهساز ایران، تا پای جان دست از مطالبات رهبرشان بر نمیدارند.
شبی که با تماشای غرورآفرینِ آسمان و غرش مدافعان کشور گذشت، حالا در دلِ مادر به صبحِ آگاهی پیوند میخورد. مادری که آموخته است چگونه این شور حماسی را با یک مطالبهگری آگاهانه گره بزند، دیگر تنها یک بیننده منتظر نیست، بلکه خودش فرماندهِ خطِ مقدمِ جنگ روانی است. این درکِ عمیق، کیفیت زندگی را از عطشِ یک هیجانِ زودگذر، به آرامشی مقتدرانه و سلحشورانه ارتقا میدهد؛ همان قدرتِ نرمی که هیچ سلاحی در جهان تاب رویارویی با آن را ندارد.
منبع: فارس