باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - پویا فرهت، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: قیمت‌گذاری کالاهای صنعت داروسازی با تورم بازار یکی نیست . وی افزود: از پایان آذر سال گذشته، ارز مبادله‌ای از ۷۰ به ۱۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به همین دلیل از دی‌ماه لیست اصلاحی قیمت‌ها به سازمان غذا و دارو ارسال شده است. این قیمت‌ها منطقی بود زیرا در مدت کوتاهی قیمت ملزومات و مواد اولیه تامین داروها افزایش پیدا کرده است.

فرهت تصریح کرد: افزایش نرخ‌ها بدون تناسب با تورم اتفاق افتاده است و نرخ دارو در دست صنعت داروسازی نیست و مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنعت داروسازی به دلیل عدم تامین ارز و نقدینگی بوجود آورده است.