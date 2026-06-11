نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی گفت: در حال حاضر قیمت‌گذاری دارو تناسبی با میزان تورم جامعه ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی مقدم - پویا فرهت، نایب رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی گفت: قیمت‌گذاری کالاهای صنعت داروسازی با تورم بازار یکی نیست . وی افزود: از پایان آذر سال گذشته، ارز مبادله‌ای از ۷۰ به ۱۴۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به همین دلیل از دی‌ماه لیست اصلاحی قیمت‌ها به سازمان غذا و دارو ارسال شده است. این قیمت‌ها منطقی بود زیرا در مدت کوتاهی قیمت ملزومات و مواد اولیه تامین داروها افزایش پیدا کرده است.

فرهت تصریح کرد: افزایش نرخ‌ها بدون تناسب با تورم اتفاق افتاده است و نرخ دارو در دست صنعت داروسازی نیست و مشکلاتی برای تولیدکنندگان صنعت داروسازی به دلیل عدم تامین ارز و نقدینگی بوجود آورده است.

برچسب ها: کمبود دارو ، ارز دارو
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