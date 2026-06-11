باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا جعفری برای اولین بار در کشور از اجرای طرح تولید و انتشار مجموعه داستانک‌های ورزش همگانی به عنوان یکی از برنامه‌های نوآورانه فرهنگی این هیئت خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف ترویج سبک زندگی فعال، ارتقای سواد سلامت و فرهنگ‌سازی عمومی در حوزه ورزش همگانی طراحی و تولید شده است.

او با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ابزار‌های نوین ارتباطی در آموزش عمومی افزود: امروزه انتقال مفاهیم سلامت‌محور از طریق روایت و داستان، یکی از مؤثرترین روش‌های آموزشی در جهان محسوب می‌شود.

جعفری گفت: داستانک‌های ورزش همگانی با زبانی ساده، جذاب و قابل فهم برای عموم مردم، تلاش می‌کنند مفاهیم مهمی همچون فعالیت بدنی، پیشگیری از بیماری‌ها، سلامت روان، نشاط اجتماعی، کنترل وزن، پیشگیری از اعتیاد، سلامت سالمندان، ورزش کودکان و مسئولیت اجتماعی را به شیوه‌ای غیرمستقیم و اثرگذار منتقل کنند.

رئیس کمیته فرهنگی، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس افزود: شخصیت‌های طراحی‌شده در این مجموعه از دل زندگی روزمره مردم انتخاب شده‌اند تا مخاطبان بتوانند به راحتی با آنها همذات‌پنداری کنند. آقای فعال_ نماد فردی آگاه، مسئولیت‌پذیر و سلامت‌محور است که تلاش می‌کند با رفتار و گفتار خود دیگران را به سمت زندگی فعال و سالم هدایت کند.

جعفری با اشاره به ابعاد روان‌شناختی این تولیدات گفت: یکی از مهم‌ترین اهداف داستانک‌های ورزش همگانی، ایجاد انگیزه در مخاطبان برای تغییر رفتار‌های ناسالم است. مطالعات علمی نشان می‌دهد روایت‌های آموزشی می‌توانند مقاومت ذهنی افراد در برابر پیام‌های مستقیم را کاهش دهند و زمینه پذیرش رفتار‌های مثبت را فراهم کنند.

او ادامه داد: در بسیاری از داستانک‌ها، مخاطب شاهد تغییر تدریجی شخصیت‌ها از وضعیت کم‌تحرکی، استرس، ناامیدی یا عادت‌های ناسالم به سمت نشاط، امید، اعتمادبه‌نفس و سلامت است. این فرایند می‌تواند الگوی ذهنی مثبتی در جامعه ایجاد کند و احساس خودکارآمدی افراد را افزایش دهد.

رئیس کمیته فرهنگی و مسئولیت اجتماعی هیئت ورزش‌های همگانی فارس با تأکید بر نقش ورزش در توسعه اجتماعی اظهار داشت: ورزش همگانی یک پدیده اجتماعی مؤثر است که می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش تعاملات انسانی، توسعه فرهنگ مشارکت و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

او افزود: در داستانک‌های تولیدشده، مفاهیمی مانند همدلی، همکاری، روابط همسایگی، مشارکت خانوادگی، احترام به سالمندان و مسئولیت اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این موضوعات می‌توانند در بلندمدت به تقویت انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شوند.

جعفری با اشاره به نقش پیشگیرانه ورزش همگانی در نظام سلامت کشور گفت: یکی از مهم‌ترین پیام‌های این مجموعه، تأکید بر اصل پیشگیری بهتر از درمان است. فعالیت بدنی منظم نقش اثبات‌شده‌ای در کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی، دیابت، چاقی، فشار خون، پوکی استخوان، افسردگی و بسیاری از بیماری‌های غیرواگیر دارد.

او خاطرنشان کرد: هنگامی که مفاهیم سلامت از طریق داستان و روایت به مردم منتقل می‌شود، احتمال تغییر رفتار و ماندگاری پیام افزایش می‌یابد. به همین دلیل این مجموعه می‌تواند به عنوان یک ابزار آموزشی مکمل در حوزه بهداشت عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیته فرهنگی، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس تصریح کرد: این مجموعه تیمی تلاش دارد فرهنگ مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احترام به محیط زیست، تکریم سالمندان، توجه به سلامت کودکان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سلامت روان را نیز در جامعه ترویج کند.

او افزود: هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس در سال‌های اخیر تلاش کرده است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی، نقش ورزش را به عنوان یک ابزار توسعه پایدار در جامعه معرفی کند و مجموعه داستانک‌های ورزش همگانی نیز در همین راستا طراحی شده است.

جعفری در پایان ابراز امیدواری کرد که استمرار تولید این محتوا‌ها و همکاری رسانه‌ها در انتشار آنها، بتواند به گسترش فرهنگ ورزش برای همه، افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی جامعه کمک کند.

منبع: ورزش‌های همگانی فارس