باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که رهبران این کشور با وجود افزایش درگیری‌ها، همچنان درگیر تلاش‌های میانجیگری برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و ایران هستند و خواستار «توافق از طریق مذاکره» شده‌اند.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: «خوش‌بین بودن در این تبادل جدید خصومت‌ها دشوار است. ما امید خود را از دست نداده‌ایم، همچنان درگیر هستیم.»

وی افزود: «بیایید رویکرد میانجیگری پاکستان را نادیده نگیریم.»

ایالات متحده روز پنجشنبه تجاوز و حملات جدیدی علیه ایران انجام داد و تهران را به تلافی واداشت.

اندرابی گفت: «پاکستان همچنان عمیقاً نگران وضعیت منطقه است که با تشدید اخیر تنش‌ها مشخص شده است. ما معتقدیم که دیپلماسی و گفت‌و‌گو باید اصول راهنما برای دستیابی به حل و فصل مذاکره‌ای همه مسائل مورد اختلاف باشد.»

وی افزود که وزیر کشور پاکستان در روز‌های اخیر از سفری به تهران بازگشته است و تأیید کرد که به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگری، پیام و نامه‌ای از نخست وزیر به ایران داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه