پاکستان می‌گوید با وجود تشدید تنش‌ها در میانجیگری میان آمریکا و ایران مشارکت دارد و خواستار مذاکره است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت امور خارجه پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که رهبران این کشور با وجود افزایش درگیری‌ها، همچنان درگیر تلاش‌های میانجیگری برای پایان دادن به جنگ ایالات متحده و ایران هستند و خواستار «توافق از طریق مذاکره» شده‌اند.

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان به خبرنگاران گفت: «خوش‌بین بودن در این تبادل جدید خصومت‌ها دشوار است. ما امید خود را از دست نداده‌ایم، همچنان درگیر هستیم.»

وی افزود: «بیایید رویکرد میانجیگری پاکستان را نادیده نگیریم.»

ایالات متحده روز پنجشنبه تجاوز و حملات جدیدی علیه ایران انجام داد و تهران را به تلافی واداشت.

اندرابی گفت: «پاکستان همچنان عمیقاً نگران وضعیت منطقه است که با تشدید اخیر تنش‌ها مشخص شده است. ما معتقدیم که دیپلماسی و گفت‌و‌گو باید اصول راهنما برای دستیابی به حل و فصل مذاکره‌ای همه مسائل مورد اختلاف باشد.»

وی افزود که وزیر کشور پاکستان در روز‌های اخیر از سفری به تهران بازگشته است و تأیید کرد که به عنوان بخشی از تلاش‌های میانجیگری، پیام و نامه‌ای از نخست وزیر به ایران داده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: مذاکره ایران و آمریکا ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
چین خواستار توقف تنش‌ها در منطقه شد
سقوط بالگرد نظامی پاکستان در کشمیر و کشته شدن خدمه آن
۱۳ نفر در حملات هوایی پاکستان به افغانستان کشته شدند
۱۳ کشته در حملات هوایی پاکستان به سه ولایت افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آیا مذاکرات با این شکل تامین کننده منافع ملی ایران است؟
نیویورک تایمز: حملات هوایی آمریکا به تأسیسات آب آشامیدنی ایران آسیب زده است
صادرات لبنان به عربستان از سر گرفته می‌شود
سفارت آمریکا در اردن به اتباع خود هشدار داد
کشته شدن ۳ دریانورد هندی در حمله آمریکا به یک نفتکش در سواحل عمان
حمله حزب الله به نیرو‌های اسرائیلی/ آژیر‌های خطر در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد
وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در سواحل عمان
طرح ۳۵۰ میلیون دلاری اسرائیل برای ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری
استراتژی امام شهید در منطقه موفق بود/ ایران باید زودتر پاسخ اسرائیل را می داد
پاکستان: میانجیگری با وجود تشدید تنش‌ها ادامه دارد
آخرین اخبار
چین خواستار توقف تنش‌ها در منطقه شد
پاکستان: میانجیگری با وجود تشدید تنش‌ها ادامه دارد
وقوع حادثه دریایی برای یک نفتکش در سواحل عمان
نیویورک تایمز: حملات هوایی آمریکا به تأسیسات آب آشامیدنی ایران آسیب زده است
استراتژی امام شهید در منطقه موفق بود/ ایران باید زودتر پاسخ اسرائیل را می داد
کشته شدن ۳ دریانورد هندی در حمله آمریکا به یک نفتکش در سواحل عمان
آیا مذاکرات با این شکل تامین کننده منافع ملی ایران است؟
طرح ۳۵۰ میلیون دلاری اسرائیل برای ساخت شهرک‌های جدید در کرانه باختری
صادرات لبنان به عربستان از سر گرفته می‌شود
حمله حزب الله به نیرو‌های اسرائیلی/ آژیر‌های خطر در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد
سفارت آمریکا در اردن به اتباع خود هشدار داد
گاردین: تناقض‌گویی ترامپ درباره ایران، اعتبار او را زیر سؤال برده است
روسیه سازمان ملل را به «جانبداری نهادی» در گزارش‌های اوکراین متهم کرد
ادعای آکسیوس درباره دیدار جداگانه مقامات ایران و آمریکا با میانجی قطری
ادعای زلنسکی درباره خسارات پهپادی به روسیه
ادعای عجیب ترامپ درباره تنگه هرمز
مکرون: مقامات آسیای غربی در نشست گروه هفت شرکت می‌کنند
شمار شهدای حملات اسرائیل به لبنان به ۳۶۹۶ نفر رسید
از نقش آمریکا و اسرائیل در تحولات بولیوی تا حمایت راهبردی از ایران
هند یک دیپلمات آمریکایی را احضار کرد
تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران
ادعای هگست: اگر ایران آمریکا را بیشتر به چالش بکشد «غیرعاقلانه» خواهد بود
ادعای رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا درباره حمله به ایران
گوترش: مردم در سراسر خاورمیانه بهای بی‌رحمانه جنگ را می‌پردازند
الجزیره: نتانیاهو در تله جنگ‌های چند جبهه‌ای گیر افتاده است
حملات امروز اسرائیل به جنوب لبنان ۱۲ شهید بر جا گذاشت
الجزیره: میانجیگران قطری به تهران سفر کردند
ترامپ: ایران برای توافق خیلی دیر کرده است
تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام
فاکس نیوز: مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد