باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی در آیین جشنواره مرحله استانی جشنواره منطقهای «طعم امید ۶» در شیراز، با اشاره به توانمندیهای هنرمندان توانیاب اظهار کرد: اولویت اصلی میراثفرهنگی فارس، فراهمسازی شرایط دسترسپذیری در اماکن تاریخی و گردشگری برای حضور بدون محدودیت افراد دارای معلولیت است.
او با تأکید بر ضرورت تقویت سه حوزه انگیزشی، محیطی و فیزیکی برای حضور فعالتر افراد دارای معلولیت در جامعه افزود: برگزاری چنین جشنوارههایی نشان میدهد که این افراد با وجود برخی محدودیتهای جسمی، از ارادهای پولادین و روحیهای بلند برخوردارند و میتوانند در عرصههای مختلف بدرخشند.
مریدی با اشاره به کیفیت بالای رقابتهای بخش آشپزی این جشنواره گفت: تمرکز این رویداد بر غذاهای اصیل ایرانی و بهویژه غذاهای سنتی شیراز و فارس، از جمله شکرپلو و حلواهای سنتی، نشان داد جشنوارههای خوراک میتوانند از پیشرانهای مهم جذب گردشگر در استان باشند.
مدیرکل میراثفرهنگی فارس همچنین با اشاره به حضور افراد توانمند در حوزههایی، چون حقوق، مشاوره، هنر و بازیگری در این جشنواره، آنان را الگوهایی شایسته برای معرفی به جامعه دانست و افزود: این رویداد جلوهای از پیروزی اراده، امید و خلاقیت بر محدودیتها بود.
در ادامه این آیین، مدیرکل بهزیستی فارس نیز با تأکید بر رویکرد توانمندسازی سازمان بهزیستی گفت: افراد دارای معلولیت، با وجود موانع اجتماعی و محیطی، توانمندیهای ارزشمندی از خود نشان دادهاند و مصداق واقعی شعار «معلولیت، محدودیت نیست» هستند.
حمید گودرزی افزود: ورزش، هنر، فعالیتهای فرهنگی و برگزاری جشنوارههای تخصصی از مهمترین ابزارهای کشف و معرفی ظرفیتهای افراد دارای معلولیت به شمار میرود و میتواند زمینه حضور مؤثر آنان را در عرصههای اجتماعی و اقتصادی فراهم کند.
او بر ضرورت استمرار چنین برنامههایی تأکید کرد و گفت: این جشنوارهها ضمن شناسایی استعدادهای نهفته افراد دارای معلولیت، مسئولیت دستگاههای اجرایی را برای حمایت از این ظرفیتها سنگینتر میکند.
در پایان این آیین، نتایج رقابتها اعلام و نفرات برتر پس از تجلیل و دریافت لوح، برای حضور در مرحله منطقهای جشنواره معرفی شدند؛ مرحلهای که روز دوشنبه با حضور برگزیدگان استانهای فارس، خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در صدرا برگزار میشود.
منبع: میراث فرهنگی فارس