استاندار کرمانشاه گفت: با مصوبه شورای تأمین استان و اختیارات تفویضی دولت چهاردهم به استانداران، تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد قصرشیرین در سراسر استان کرمانشاه آزاد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر حبیبی روز پنجشنبه در آیین افتتاح رسمی مرکز شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین اظهار کرد: منطقه آزاد از آرزوهای دیرینه مردم استان کرمانشاه بوده و امروز دوران بهرهمندی مردم از مزایا و آثار اقتصادی آن فرا رسیده است.
وی افزود: کرمانشاه نباید تماشاگر فرصتهای توسعه باشد و این استان باید از ظرفیتهای خود در مسیر رفاه، آبادانی و اشتغال جوانان بهصورت جدی استفاده کند. منطقه آزاد قصرشیرین نیز باید در سفره مردم، رونق کسبوکار و ایجاد اشتغال نقشآفرین باشد.
استاندار کرمانشاه افتتاح مرکز شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد قصرشیرین را متعلق به مردم استان دانست و گفت: این دستاورد به نام مردم صبور، مقاوم، ولایتمدار و شایسته قصرشیرین و کرمانشاه ثبت میشود و آغاز یک تحول بزرگ در منطقه به شمار میرود.
حبیبی با بیان اینکه نباید به موضوع شمارهگذاری خودرو صرفاً بهعنوان یک اقدام اداری نگاه کرد، تصریح کرد: این طرح یک رویداد تحولآفرین برای اقتصاد استان است و میتواند پیامدهای مثبت متعددی به همراه داشته باشد.
وی افزایش قدرت خرید و انتخاب مردم، دسترسی فعالان اقتصادی و بازرگانان به خودروهای باکیفیتتر و ایمنتر، کمک به تنظیم بازار خودرو، رونق صنایع مرتبط و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال را از مهمترین آثار این طرح برشمرد.
استاندار کرمانشاه تأکید کرد: اجرای این طرح میتواند به بهبود فضای کسبوکار و افزایش درآمدهای اقتصادی در منطقه کمک کند و بخشی از مطالبات دیرینه مردم را محقق سازد.
وی همچنین از آزادسازی تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد قصرشیرین در سراسر استان خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه شورای تأمین استان و اختیارات تفویضی دولت، این خودروها از قصرشیرین تا کنگاور و از غرب تا شرق و شمال تا جنوب استان امکان تردد خواهند داشت.
حبیبی افزود: هماهنگیهای اولیه با استانهای ایلام، کردستان و آذربایجان غربی نیز انجام شده و تلاش میشود با انعقاد تفاهمنامه چهارجانبه، امکان تردد خودروهای منطقه آزاد قصرشیرین در این استانها نیز فراهم شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه به برخی طرحهای توسعهای غرب استان اشاره کرد و گفت: پیگیری راهاندازی مرز سومار بهعنوان دومین مرز تردد زائران اربعین، راهاندازی بازارچه مرزی چنگوله و بهرهمندی شهرستانهای قصرشیرین و گیلانغرب از مزایای تجارت مرزی و کولبری از جمله برنامههایی است که با جدیت دنبال میشود.
وی تأکید کرد: این پروژهها با هدف تقویت اقتصاد مرزی، ایجاد اشتغال پایدار و رونق معیشت مردم منطقه در دستور کار قرار دارد.
منبع: استانداری کرمانشاه