چین بار دیگر از طرفین درگیری خواست تا جنگ را متوقف کرده و به گفت‌و‌گو بازگردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چین روز پنجشنبه درخواست خود را از آمریکا و ایران برای توقف جنگ و بازگشت به گفت‌و‌گو تکرار کرد.

لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین به خبرنگاران گفت که پکن «به شدت» نگران وضعیت موجود است.

او گفت درگیری نظامی فقط «وضعیت را تشدید می‌کند» و از سرگیری اقدام نظامی هیچ مسئله اساسی را حل نمی‌کند.

لین گفت: «حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشور‌های منطقه باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد.» او از طرف‌های مربوطه خواست تا اقدامات نظامی را متوقف کنند، گفت‌و‌گو و مذاکره را از سر بگیرند، به تلاش‌های میانجیگرانه کشور‌های مربوطه پاسخ دهند و در اسرع وقت به آتش‌بس دست یابند.

لین گفت که چین از زمان شروع درگیری، تماس‌های خود را با طرف‌های مربوطه، از جمله ایران، حفظ کرده و «برای پیشبرد مذاکرات صلح تلاش کرده است.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: نقض آتش‌بس ، تنگه هرمز
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