معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز از اجرای بسته‌ای حمایتی برای بانوان شاغل و خانواده‌های کارکنان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهرداری شیراز در ادامه رویکرد خانواده‌محور خود، حمایت از بانوان شاغل و تقویت بنیان خانواده را به یکی از محور‌های اجرایی در حوزه سرمایه انسانی تبدیل کرده است؛ رویکردی که با پیش‌بینی زیرساخت‌های رفاهی، خدمات حمایتی و مشوق‌های انگیزشی، تلاش دارد همزمان به ارتقای کیفیت زندگی کارکنان، کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و همسویی با سیاست‌های کلان کشور در زمینه جوانی جمعیت و فرزندآوری پاسخ دهد.

در این راستا، هادی شه‌دوست شیرازی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز، با بیان اینکه طرح‌ها شامل ایجاد زیرساخت‌های رفاهی، راه‌اندازی بخش‌های حمایتی در مناطق مختلف شهرداری و تدوین مشوق‌های اقتصادی و انگیزشی برای کارکنان است، اظهار داشت: ایجاد مهدکودک تا مشوق‌های ویژه برای خانواده‌های دارای فرزندان متعدد و همچنین راه‌اندازی اتاق مادر و کودک در مناطق یازده‌گانه و تدوین طرح‌های حمایتی مبتنی بر سند ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جمله طرح‌هایی است که مورد بررسی قرار گرفته و تلاش خواهیم کرد در کمترین زمان به مرحله اجرایی برسانیم.

او، تأسیس مهدکودک اختصاصی ویژه فرزندان بانوان شاغل در مجموعه شهرداری را از مهم‌ترین طرح‌ها عنوان کرد و افزود: ایجاد این مرکز با هدف ارتقای رفاه کارکنان، کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور مؤثر بانوان در محیط کار در دستور کار قرار گرفته است.

شه‌دوست شیرازی تصریح کرد: این طرح در طراحی سایت پردیس شهرداری شیراز نیز پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت املاک شهرداری یا از طریق خرید و اجاره فضای مناسب، زمینه بهره‌برداری از آن را پیش از آغاز سال تحصیلی جدید فراهم کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز همچنین از اجرای فوری طرح راه‌اندازی اتاق مادر و کودک در تمامی مناطق شهرداری خبر داد و گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، این فضا‌ها در تعدادی از مناطق شهرداری شیراز ایجاد شده و در سایر مناطق نیز در دست اجراست.

او با اشاره به سیاست‌های حمایتی شهرداری در حوزه جوانی جمعیت و فرزندآوری اعلام کرد: در راستای اجرای «سند ملی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، تدوین مشوق‌های پایدار و ویژه برای خانواده‌های دارای فرزندان متعدد نیز در دستور کار قرار گرفته است. این مشوق‌ها خانواده‌هایی را شامل می‌شود که فرزند سوم یا بیشتر آنان پس از سال ۱۴۰۰ متولد شده باشد.

شه‌دوست شیرازی ادامه داد: هدف از طراحی این بسته‌های تشویقی، ایجاد یک ساختار حمایتی مستمر برای خانواده‌های پرجمعیت است تا علاوه بر حمایت‌های اولیه، در بلندمدت نیز انگیزه لازم برای تقویت بنیان خانواده و فرزندآوری فراهم شود.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز با تاکید بر این موضوع که این اقدامات در ادامه سیاست‌های حمایتی پیشین شهرداری اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز بانوان شاغل دارای فرزند زیر شش سال از مزایایی همچون تقلیل ساعات کاری، کمک‌هزینه مهدکودک و تخفیف‌های ویژه در مراکز مهدکودک و خانه‌های بازی از طریق کارت رفاهی بهره‌مند هستند.

او تصریح کرد: با اجرای این برنامه‌ها ضمن افزایش رضایت شغلی کارکنان، به ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌ها و تحقق اهداف ملی در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز می‌تواند تاثیرگذار باشد. 

معاون شهردار شیراز تأکید کرد: این اقدامات نشان‌دهنده رویکرد نوین مدیریت شهری در توجه به سرمایه انسانی، ارتقای رفاه اجتماعی کارکنان و حمایت عملی از نهاد خانواده است که می‌تواند به عنوان الگویی موثر در توسعه سیاست‌های خانواده‌محور در سایر دستگاه‌های اجرایی نیز مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین گزارش، مجموعه اقداماتی که در شهرداری شیراز برای حمایت از بانوان شاغل و خانواده‌ها دنبال می‌شود، بیانگر توجه جدی مدیریت شهری به سرمایه انسانی و نقش خانواده در پایداری اجتماعی است؛ توجهی که افزایش رضایت شغلی کارکنان و تقویت جایگاه سیاست‌های خانواده‌محور در مدیریت شهری را به دنبال دارد.

منبع: شهرداری شیراز

برچسب ها: شهرداری شیراز ، مهدکودک ، اتاق مادر و کودک
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