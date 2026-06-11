۲ سانحه رانندگی در استان فارس یک فوتی و ۵ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - در پی یک حادثه رانندگی در محور نورآباد به یاسوج ۵ نفر مصدوم شدند و همچنین بر اثر یک سانحه دیگر در محور کنارتخته به کازرون یک نفر جان باخت.

۵ مصدوم بر اثر واژگونی خودرو در محور نورآباد به یاسوج

بر اثر واژگونی خودرو در محور نورآباد به یاسوج ۵ نفر مصدوم شدند.

سبحانی، مسئول اورژانس ممسنی اظهار کرد: امروز، بیست و یکم خرداد ۱۴۰۵، گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور نورآباد به بابا میدان (۲ کیلومتری دوراهی بابا میدان به سمت یاسوج) به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

او تصریح کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، گروه‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ پایگاه ولی عصر نورآباد به محل حادثه اعزام شدند و اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شد.

مسئول اورژانس ممسنی بیان کرد: از مجموع ۵ سرنشین این خودرو، ۴ مصدوم پس از دریافت اقدامات پیش بیمارستانی جهت ادامه روند درمان به بیمارستان ولی عصر (عج) نورآباد منتقل شدند و یک مصدوم دیگر نیز خدمات درمانی لازم را به صورت سرپایی در محل حادثه دریافت کرد.

سبحانی، بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از سرعت غیرمجاز در محور‌های مواصلاتی، تاکید کرد.

برخورد ۲ خودرو در محور کنارتخته به کازرون با یک فوتی

بر اثر برخورد ۲ خودرو در محور کنارتخته به کازرون یک نفر جان باخت.

بهمن جمشیدی، رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون نیز اظهار کرد: با اعلام گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در محور کنارتخته به کازرون، محدوده تونل پیسا، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ کازرون، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند. 

او ادامه داد: این حادثه بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سواری کوییک با یک دستگاه کامیون ایسوزو به وقوع پیوست که راننده خودروی کوییک، مردی ۳۲ ساله، به علت شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن کارشناسان اورژانس جان خود را از دست داده بود.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کازرون از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک، توجه کامل به مسیر و رعایت فاصله ایمن، نقش مؤثری در کاهش حوادث و سوانح جاده‌ای داشته باشند.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، سانحه رانندگی ، تصادف
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