باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: سوخت بخش کشاورزی بر مبنای سطح اراضی کشاورزی کشور در استان های مختلف برآورد می شود و به ازای هر هکتار رقمی محاسبه و در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

به گفته وی، در حال حاضر براساس سطح سوخت بخش کشاورزی به کشاورز داده نمی شود، بلکه بر مبنای دستگاه داده می شود. به عنوان مثال یک کشاورز یک هکتاری که یک تراکتور دارد با کشاورز ۲۰ هکتاری یا ۴۰ هکتاری که یک تراکتور دارد، به میزان مشخص سهمیه داده شود که براین اساس عدالت در توزیع رعایت نمی شود.

ایمانی ادامه داد: کشاورزی که سطح بیشتری تراکتور کار می کند، سوخت بیشتری نیاز دارد و کشاورزی که سطح کمتر است، سوخت کمتری نیاز دارد و در نهایت مازاد سوخت خود را با قیمت آزاد ۲۵ هزار تومان در بین کشاورزان عرضه می کند؛ بنابراین شکل توزیع سوخت باید اصلاح شود به طوریکه پهنه بندی به سامانه صدف وصل شود تا بر مبنای هکتار مزارع، سوخت تخصیص یابد.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه کمبودی در توزیع سوخت نداریم، گفت: در حال حاضر سوخت به قیمت یارانه ای بدست کشاورز نمی رسد، اما با قیمت آزاد به وفور موجود است که همین امر منجر به نارضایتی برای کشاورزان دارای سطح بالای اراضی است که اکنون از طریق دادستانی ها این موضوع در حال پیگیری است چراکه برمبنای سطح برآورد می کنند، اما برآن مبنا سوخت تخصیص نمی یابد.