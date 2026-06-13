باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: در حال حاضر قیمت هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۶۰ هزار تومان است که حدود ۱۰۰ هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده عرضه می شود.

به گفته وی، اکنون تولیدکنندگان شرایط بسیار نامناسبی را پشت سر می گذرانند و به رغم آنکه بارها به وزارت جهاد اعلام کردیم که تولیدکنندگان طی یکسال قبل شرایط نامطلوب و زیان غیرقابل تحملی را سپری کردند و خواستار تسهیل در امر صادرات شدیم، اما به بهانه نظارت گلوگاه ایجاد کردند که این امر توقف در صادرات ایجاد کرده است.

کاشانی ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی نگران پایداری تولید هستیم چراکه صنعت مرغ تخم گذار روزانه ۴۰۰ میلیارد تومان و ماهانه ۱۲ هزار میلیارد تومان متحمل زیان است و این اتفاق طی یکسال اخیر گریبانگیر تولیدکننده شده است و متاسفانه به تمامی موضوعات بی توجهی می شود.

این مقام مسئول درباره آخرین وضعیت خرید حمایتی تخم مرغ بیان کرد: با توجه به آنکه وزارت جهاد در امر صادرات مداخله کرده است، اتحادیه قادر به خرید حمایتی تخم مرغ نخواهد بود، این درحالی است که را برون سپاری کنند و امور را به بخش واگذار کنند، اما وزارتخانه با مداخله گری خود اقدام به صادرات و صدور مجوز می کنند.

وی ادامه داد: علی رغم آنکه مرغدار ۴۰ درصد کمتر از قیمت تمام شده، تخم مرغ تولیدی خود را عرضه می کند، اما با محدودیت صادرات و تناژ روبروست که این امر آسیب جدی به تولید وارد کرده است، براین اساس معاونت بازرگانی وزارت جهاد و پشتیبانی امور دام باید نسبت به خرید حمایتی اقدام کند.

کاشانی با تاکید بر صادرات ماهانه ۱۰ هزار تن و خرید حمایتی ۱۰ تا ۱۵ هزار تن تخم مرغ افزود: براساس آمار تولید تخم مرغ فروردین ۵۰ هزار تن، اردیبهشت ۲۵ هزار تن مازاد بر نیاز بود که برای خرداد با تحقق تولید ۱۰۵ هزار تن تخم مرغ، ۲۰ هزار تن محصول مازاد بر نیاز کشور داریم.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: در حال حاضر صادرات تخم مرغ به شکل محدودی در حال انجام است. گفتنی است سال گذشته از ابتدای سال تا این مقطع ۳۰ هزار تن تخم مرغ صادر شده بود، درحالیکه امسال میزان صادرات به هزار تن نرسیده و در نهایت این امر‌ منجر به زیان‌ چشمگیر مرغداران شده است.

وی قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را ۲۰۰ هزار تومان معادل شانه ای ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد.