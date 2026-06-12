باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حجت‌الاسلام وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره درگیری‌های نظامی بین ایران و آمریکا پس از آتش‌بس، گفت: به اعتقاد من مفهوم آتش‌بس تعبیر دقیق و درستی نباشد، بلکه توقف عملیات تعبیر مناسب‌تری است. دلیل این امر آن است که آتش‌بس تعریف مشخص و مبتنی بر چارچوبی معین دارد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس اظهار کرد: در توقف عملیات، گاهی به‎‌صورت محدود اقداماتی صورت می‌گرفت و ایران نیز پاسخ می‌داد. یکی از شروط اساسی در این توافق، توقف عملیات به معنای واقعی کلمه و منحصر به همه جبهه‌ها بود که عملاً این اتفاق هرچند اعلام شد، اما در جبهه لبنان صورت نگرفت.

این نماینده مجلس می‌گوید آمریکا در دو سه هفته اخیر با توجه به مسائل پیش‌آمده، به‌دنبال آن بود که از طریق مذاکره به آنچه در صحنه نبرد به دست آورده بود، دست یابد که این امر تاکنون برای آن‌ها پیشرفتی نداشته است. در همین دو سه هفته اخیر، به اعتقاد من، اقداماتی از سوی آمریکا صورت گرفته که می‌توان گفت این اقدامات شاید در چارچوبی که عرض می‌کنم قابل تعریف و یا بررسی باشد.

حجت‌الاسلام احمدی تصریح کرد: آن‌ها سعی دارند فضایی به‌وجود آورند که شاید بتوانند با ایجاد فشار و اعمال آن، برخی امتیازات را در صحنه مذاکره به‌دست آورند. نکته دوم در این راستا آن است که شاید عملیاتی که انجام می‌دهند به‌دنبال کشف نحوه رهگیری ما، میزان عکس‌العمل ما و آمادگی کشور در این مسائل باشد. به عبارت دیگر، آن‌ها به دنبال ارزیابی این موضوع هستند که نسبت به جنگ چهل‌روزه، آیا تحولاتی در حوزه پدافندی به‌وجود آمده یا نه و کیفیت آن چگونه است. بخشی از این اقدامات در قالب ارزیابی مسائل مذکور و بخشی نیز برای دلگرمی متحدینش در منطقه صورت می‌گیرد چراکه پس از جنگ رمضان، غالباً به متحدین آمریکا آسیب وارد شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: دادن پایگاه به آمریکایی‌ها نه‌تنها برای آن‌ها امنیت ایجاد نکرده، بلکه ناامنی به‌وجود آورده است. به نحوی که تصور می‌شود این کشورها به‌دنبال یک رویکرد جدید هستند. آن‌ها در گذشته همه تخم‌مرغ‌های خود را در سبد آمریکا می‌گذاشتند، اما اکنون به‌دنبال تجدیدنظر هستند، زیرا منافعشان تأمین نشده و امنیت برایشان برقرار نشده است. بخش دیگری نیز برای مصرف داخلی خود آمریکاست، زیرا این کشور به شدت تحت فشار است چون اولاً هیچ‌کدام از اهدافی که اعلام کرده بودند محقق نشده و ثانیاً همین اتفاقات بحران‌های اقتصادی در سطح دنیا به‌وجود آورده و در درون جامعه آمریکا موجب تورم شدیدی شده است لذا این اقدامات برای نشان دادن اثرگذاری است یا اینکه تحرکاتشان را برای این عنوان می‌کنند که آثاری دارد.

نماینده مردم کنگاور، صحنه و هرسین در مجلس اضافه کرد: این اتفاقات، حوادث مقطعی هستند و به جنگ گسترده کشیده نمی‌شوند، زیرا شرایط آمریکا چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. تجربیات جنگی که در جریان جنگ رمضان به‌وجود آمد نیز به آن‌ها اجازه ارزیابی مثبت یا اثرگذاری را نمی‌دهد، اما این حرکات ایذایی که گاهی انجام می‌دهند به همان بحثی برمی‌گردد که عرض کردم و به اعتقاد من راه به جایی نمی‌برد.

حجت‌الاسلام احمدی درباره برخی خبرها مبنی براینکه توافق به‌زودی امضا می‌شود، گفت: فاصله ما با اینها فاصله فراوانی است. این خبرها بیشتر مصرف داخلی دارد تا آن‌ها بتوانند بر قیمت‌های نفت و کنترل انرژی اثر بگذارند چون سطح تورم اقتصادی آن‌ها هرچه بالاتر برود، قطعاً مشکلاتشان چندبرابر می‌شود البته ما خودمان نیز به نوعی مشکل پیدا می‌کنیم، اما دیگران ازجمله خود آمریکا و کشورهایی که به انرژی وابسته هستند، چندبرابر ما مشکل پیدا می‌کنند و این محدودیت‌ها می‌تواند برایشان مسئله‌سازی جدی داشته باشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: تاکنون آن‌ها با واسطه قرار دادن اخباری مبنی بر پیشرفت خوب مذاکرات و نزدیک شدن به توافق و در نتیجه رهاسازی ذخایر انرژی، توانستند قیمت‌ها را تا حدودی که قبلاً پیش‌بینی می‌شد نرسانند؛ گرچه قیمت‌ها بالا رفت و این امر آثار زیان‌باری برای جوامع بین‌المللی به لحاظ اقتصادی داشته است، اما من فکر می‌کنم این دیگر ابزاری نیست که بتواند کاربرد پیشین را برای آن‌ها داشته باشد چون اولاً ذخایر انرژی که می‌توانستند روی آن مانور بدهند تقریباً به پایان می‌رسد و ثانیاً آستانه تحمل کشورها در این مبحث به شدت پایین آمده است و همه کشورها، آمریکایی‌ها را مقصر می‌دانند البته این مسئله چیزی نیست که بتواند دستاوردی برای آن‌ها داشته باشد، هرچند آن‌ها دست و پا می‌زنند که بتوانند مقداری کنترل را به‌دست آورند.