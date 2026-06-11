باشگاه خبرنگاران جوان - رویداد «ایرانِ یکصدا» روز جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵ به یاد مقام رفیع شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، با شعار «ایران برای مردم، مردم برای ایران» در محل ۱۲۰ زیرساخت مهم کشور بصورت همزمان ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

در این رویداد هماهنگ، گروه‌های سرود جان‌فدای ایران در حضور زنجیره‌های مردمی بار دیگر اراده ایرانیان غیور در دفاع از زیرساخت‌ها و آثار تمدنی و همچنین استواری پرچم کهن‌ترین تمدن را پیش چشم جهانیان به نمایش می‌گذارند.

گروه‌های سرود، سپر انسانی به دور زیرساخت‌ها تشکیل می‌دهند.

فهرست برخی از محل‌های برگزاری این رویداد میدان امام خمینی اصفهان، محل شکست عملیات آمریکا اصفهان، سردر پالایشگاه آبادان، پل سفید اهواز، پل طبیعت تهران، سالن ۱۲ هزار نفری آزادی، قطعه ۴۲ بهشت زهرا، میدان آستانه حرم حضرت معصومه، نیروگاه نکا، کارخانه نساجی مازندران، تپه شهدا خرم‌آباد، ایستگاه راه آهن مشهد، ورودی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد، اسکله کنار دریا بندرگز، کنار بندر و کشتی‌های انزلی، مزار میرزا کوچک‌خان، دانشگاه زاهدان، پل کابلی تبریز، پل دریاچه ارومیه، راه آهن یزد، شهرک صنعتی سدید، حرم شاهچراغ، پل بی۱ کرج، مدرسه شجره طیبه میناب، حسینیه اعظم زنجان، پل سامان شهرکرد، کتیبه گنج‌نامه همدان، بابا امان بجنورد، فرودگاه بیرجند، دژ برازجان، دروازه طهران قزوین، ایرالکو اراک، بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی، مدرسه قربانیان ایلام، سردر دانشگاه بین‌المللی کردستان، نیروگاه برق سمنان و نزدیک به ۱۰۰ نقطه دیگر است.

این رویداد خودجوش و مردمی که با همت گروه‌های سرود و نوجوانان جان فدای سراسر کشور در سالگرد آغاز جنگ ۱۲ روزه و همزمان با تهدیدات دشمنان قسم خورده این مرز و بوم شکل گرفته است پیام مهمی از طرف نوجوانان ایران به ملت‌های جهان مخابره خواهد کرد.