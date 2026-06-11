باشگاه خبرنگاران جوان - اورنگ ایلامی، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در نشست هم‌اندیشی بررسی نتایج یک طرح تحقیقاتی، به تشریح یافته‌های مطالعه تحلیل اپیدمیولوژیک پنج‌ساله مبتنی بر داده‌های نظام مراقبت آزمایشگاهی سیاه‌سرفه در استان فارس و مناطق همجوار پرداخت و بر ضرورت تداوم نظام مراقبت از بیماری‌های واگیر تأکید کرد.

او با اشاره به اینکه سیاه‌سرفه یکی از بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن است، افزود: نتایج آزمایش‌های انجام‌شده بر روی نمونه‌های گرفته‌شده از بیماران مشکوک به سیاه‌سرفه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ منفی گزارش شد، اما در سال‌های بعد، موارد شناسایی‌شده روند افزایشی داشته است؛ موضوعی که ضرورت توجه بیشتر به مراقبت، تشخیص به‌موقع و پیگیری بیماران را یادآور می‌شود.

ایلامی گفت: بر پایه داده‌های بررسی‌شده، میزان موارد مثبت آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۳ به ۲۷.۶ درصد و در سال ۱۴۰۴ به ۲۳.۹ درصد رسید. همچنین در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۵، تعداد موارد شناسایی‌شده نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. این روند با گزارش‌های منتشرشده از برخی کشور‌های جهان در سال‌های اخیر همخوانی دارد.

او تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از موارد مثبت شناسایی‌شده در میان شیرخواران زیر ۲ ماه دیده شده است؛ موضوعی که اهمیت مراقبت از این گروه سنی و رعایت توصیه‌های پیشگیرانه را دوچندان می‌کند. همچنین تعدادی از موارد در افرادی با سابقه دریافت واکسن نیز گزارش شده که نشان می‌دهد باید به دوز‌های یادآور واکسن و حفظ سطح ایمنی در جامعه توجه بیشتری شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به پراکندگی جغرافیایی موارد شناسایی‌شده بیان کرد: بیماران افزون بر شهرستان‌های مختلف استان فارس، از چند استان همجوار نیز به مراکز درمانی ارجاع شده‌اند که بیانگر نقش نظام مراقبت آزمایشگاهی در شناسایی و رصد به‌موقع بیماری‌ها در سطح منطقه است.

او اضافه کرد: تقویت آگاهی عمومی، تداوم برنامه‌های واکسیناسیون، مراقبت دقیق از افراد در معرض خطر و استمرار پایش‌های اپیدمیولوژیک، از مهم‌ترین راهکار‌های حفظ دستاورد‌های نظام سلامت در کنترل بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن محسوب می‌شود.

منبع: روابط عمومی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز