باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهره شعبانی - حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر اجاق‌نژاد، تولیت مسجد مقدس جمکران، امروز پنجشنبه در دیدار صمیمی با خانواده‌های شهدای جنگ رمضان در سالن جلسات این مکان مقدس ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های آنان، بر ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

تکریم خانواده شهدا وظیفه جامعه اسلامی است

اجاق‌نژاد با اشاره به جایگاه اثرگذار خانواده‌های شهدا در صیانت از ارزش‌های دینی و انقلابی، اظهار کرد: تکریم خانواده‌های معظم شهدا از مهم‌ترین وظایف جامعه اسلامی است و همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران بیان کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهیدان تنها به برگزاری مراسم و مناسبت‌ها محدود نمی‌شود، بلکه معرفی ابعاد شخصیتی شهدا، انتشار وصیت‌نامه‌های آنان و روایت سبک زندگی و آرمان‌های این عزیزان از مهم‌ترین راه‌های تداوم فرهنگ شهادت در جامعه است.

شهدا ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند

اجاق‌نژاد با اشاره به منزلت والای شهدا در فرهنگ اسلامی گفت: شهیدان تنها متعلق به یک مقطع تاریخی نیستند، بلکه حضور معنوی آنان در متن زندگی امروز جامعه استمرار دارد. شهدا ناظر بر اعمال و رفتار ما هستند و همین باور می‌تواند زمینه‌ساز حرکت جامعه در مسیر ارزش‌های الهی و انسانی باشد.

خانواده شهدا مورد عنایت ویژه امام زمان(عج)هستند

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان خاطراتی از رزمندگان و آزادگان دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: در سخت‌ترین شرایط و دشوارترین مقاطع، توسل به حضرت ولی‌عصر(عج) یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ روحیه و استقامت رزمندگان بوده است. خانواده‌های معظم شهدا به واسطه ایثار و فداکاری عزیزان خود، بیش از دیگران مورد عنایت و توجه حضرت ولی‌عصر(عج) قرار دارند و این سرمایه معنوی ارزشمندی برای آنان محسوب می‌شود.

این دیدار صمیمی با هدف تکریم خانواده‌های معظم شهدای جنگ رمضان و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا درمسجد مقدس جمکران برگزار شد.