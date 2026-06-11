بررسی مسائل مرتبط با جنگ تحمیلی و تبعات آن در نشست مومنی با کمیسیون امنیت ملی مجلس

وزیر کشور گفت: موضوعات مرتبط با جنگ تحمیلی، تبعات ناشی از آن، بازسازی، امنیت داخلی و مسائل حوزه وزارت کشور بررسی و مقرر شد اصلاحات لازم در برخی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین مورد پیگیری قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در پایان نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و موضوعات مختلفی از جمله جنگ تحمیلی، تبعات ناشی از آن، بازسازی، امنیت داخلی و مباحث مربوط به حوزه وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، گزارش‌هایی ارائه شد و نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نقد‌های خود را مطرح کردند که در مجموع، جلسه‌ای بسیار خوب و سازنده بود.

وزیر کشور با اشاره به بررسی پیش‌بینی مسائل و تحولات آینده در این نشست، گفت: در برخی موارد مقرر شد اصلاحاتی در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام شود و آیین‌نامه‌های جدیدی در حوزه‌های مورد نیاز تدوین گردد.

مؤمنی ادامه داد: در حوزه قوانین نیز مقرر شد بخش‌هایی که نیازمند اصلاح یا تغییر است، از سوی کمیسیون امنیت ملی و وزارت کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه خروجی این نشست می‌تواند به نفع مردم باشد، خاطرنشان کرد: نتیجه این همکاری‌ها ان‌شاءالله موجب ارتقای امنیت و افزایش خدمات‌رسانی به مردم خواهد شد.

وزیر کشور یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه را نقش رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، قدرت‌آفرینی نیرو‌های مسلح و حضور مردم در صحنه عنوان کرد و گفت: در کنار این موضوعات، نقش دولت نیز مورد توجه قرار گرفت؛ دولتی که با تمام توان در کنار مردم حضور داشت و مسیر‌های مورد نیاز برای تأمین انرژی و نیازمندی‌های ضروری مردم را دنبال کرد.

مؤمنی با اشاره به نقش وزارت کشور و استانداران در همراهی با مردم، افزود: حضور استانداران در کنار مردم از نکات برجسته‌ای بود که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت و خوشبختانه دیدگاه‌ها و نظرات مطرح‌شده، نقطه‌نظرات بسیار خوبی بود.

تفویض اختیار به استانداران، گامی ضروری برای حل سریع‌تر مشکلات مردم است

در ادامه، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: بخشی از مباحث مطرح‌شده در این نشست مربوط به حوادث ایام جنگ و بخشی نیز ناظر بر مسائل آینده، تهدیدات احتمالی و نحوه مواجهه با آنها در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و عمرانی بود.

عزیزی با اشاره به موضوع تفویض اختیار به استانداران و انتظار وزارت کشور در این خصوص تصریح کرد: اصلاح قوانین در حوزه مدیریت کشور به‌ویژه درباره اختیارات استانداران و همچنین تمرکززدایی، از موضوعات مهمی است که باید دنبال شود تا استانداران بتوانند مشکلات و نیاز‌های مردم را در کمترین زمان ممکن حل کنند.

وی افزود: اگر نگاه ما به آینده، نگاهی جامع، منطقی و هوشمندانه باشد، باید اصلاح قوانین و تفویض اختیارات را به‌عنوان یک واقعیت مورد توجه قرار دهیم. مجلس آمادگی دارد در این مسیر برای اصلاح قوانین و رفع موانع اقدام کند.

وی افزود: وزارت کشور در طول ایام جنگ تلاش‌های بسیار خوبی داشته و برگزاری حدود ۳۰ جلسه شورای امنیت از ابتدای جنگ تا شب گذشته، بخشی از اقدامات این وزارتخانه در مدیریت شرایط و پیگیری موضوعات مختلف بوده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: شورای امنیت در موضوعات مختلف اقتصادی، امنیتی و انتظامی و مسائلی که در این ایام مورد انتظار مردم بود، نقش‌آفرینی مؤثری داشت و اقدامات انجام‌شده قابل تقدیر است.

عزیزی با اشاره به نقش معاونت عمران وزارت کشور در این دوره گفت: این معاونت با پشتیبانی از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نقش خوبی در حوزه عمران شهری، مقابله با حوادث و مدیریت شرایط ایجاد شده در ایام جنگ ایفا کرد.

وی افزود: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش خوبی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در حوزه‌های مرتبط مطرح کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: برخی موضوعات مطرح‌شده نیازمند بررسی و پیگیری بیشتر است و اطمینان داریم با هماهنگی، همدلی و ارتباط مؤثر میان دولت، مجلس، کمیسیون امنیت ملی و وزارت کشور، می‌توان گام‌های مؤثری در تقویت امنیت، پیشرفت و مدیریت بهتر کشور برداشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: در مجموع این نشست فرصت خوبی بود تا موضوعات مختلف در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

برچسب ها: وزیر کشور ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
وزارت کشور حمایت از پایداری نهاد خانواده را اولویت خود می‌داند
مومنی در دیدار با وزیر کشور پاکستان:
قدردانی از نقش پاکستان در میانجی گری/ افزایش تجارت ۱۰ میلیارد دلاری پیگیری می‌شود
وزیر کشور: هدفگذاری تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان عملیاتی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
محل استقرار جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ آمریکا منهدم شد
سردار موسوی: منطقه را برایتان جهنم می‌کنیم
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۱ خرداد
هشدار تهران پس از حملات آمریکا؛ مسئولیت تبعات آتش‌افروزی با واشنگتن است
نیروهای مسلح به هرگونه تهدید علیه امنیت کشور پاسخ پشیمان کننده خواهند داد
سپاه پاسداران: ادعای ترامپ قویا تکذیب می‌شود
رئیس جمهور: دهک‌بندی خانوارها باید بر پایه داده‌های دقیق بازنگری شود
سردار طلایی‌نیک: در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نمی‌کنیم/ دشمن ناگزیر به پذیرش آتش‌بس است
نیروی دریایی سپاه: نزدیک شدن شناورها به تنگه هرمز به‌منزله همکاری با دشمن تلقی می‌شود
مهاجرانی: با تکیه بر توان فرزندان این سرزمین، ایران استوار خواهد ماند
آخرین اخبار
گفت‌وگوی تلفنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با عراقچی
پزشکیان: دولت با همه توان در کنار تولیدکنندگان بخش کشاورزی ایستاده است
سردار طلایی‌نیک: در برابر تهدید و فشار عقب‌نشینی نمی‌کنیم/ دشمن ناگزیر به پذیرش آتش‌بس است
بررسی مسائل مرتبط با جنگ تحمیلی و تبعات آن در نشست مومنی با کمیسیون امنیت ملی مجلس
سازمان بسیج مستضعفین: مجامع بین‌المللی آمریکا را محکوم کنند
رهبر معظم انقلاب ارتحال آیت‌الله شیخ اسحاق فیاض را تسلیت گفتند
محسن رضایی: واشنگتن شروط ایران را قبول نکند حیتثی برایش نمی‌ماند
سرلشکر حاتمی: راه شهیدان در دفاع از کشور، تا انتقام خون پاک‌شان ادامه خواهد داشت
حضرتی: پاسخ قاطع ایران دشمن را وادار به عقب‌نشینی کرد
پزشکیان: صیانت از خانواده و حمایت از جوانان، اولویتی راهبردی برای کشور است
هشدار تهران پس از حملات آمریکا؛ مسئولیت تبعات آتش‌افروزی با واشنگتن است
نیروهای مسلح به هرگونه تهدید علیه امنیت کشور پاسخ پشیمان کننده خواهند داد
رئیس جمهور: دهک‌بندی خانوارها باید بر پایه داده‌های دقیق بازنگری شود
وزارت کشور حمایت از پایداری نهاد خانواده را اولویت خود می‌داند
نیروی دریایی سپاه: نزدیک شدن شناورها به تنگه هرمز به‌منزله همکاری با دشمن تلقی می‌شود
مهاجرانی: با تکیه بر توان فرزندان این سرزمین، ایران استوار خواهد ماند
سردار موسوی: منطقه را برایتان جهنم می‌کنیم
پاسخ نیروهای مسلح به تجاوز و شرارت های آمریکا تداوم خواهد داشت
۱۸ هدف مهم متعلق به ارتش شرور آمریکا طی دو موج عملیاتی مورد اصابت قرار گرفتند
تهاجم پهپادی ارتش علیه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین
سپاه پاسداران: ادعای ترامپ قویا تکذیب می‌شود
محل استقرار جنگنده‌های اف-۱۵، اف-۱۶ و اف-۳۵ آمریکا منهدم شد
قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص): نیروهای مسلح به هرگونه تجاوز آمریکا پاسخ قاطع می‌دهند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۱ خرداد
لایحه ایجاد نظام جدید تامین اجتماعی با بالاترین رای در مجلس رد خواهد شد
نیروی دریایی سپاه پاسداران: دو کشتی متخلف مورد اصابت قرار گرفتند
تلاش صهیونیست‌ها برای فاصله‌گرفتن از حملات آمریکا به ایران
فرار جنگنده آمریکایی با آتش پدافند سپاه پاسداران
قرارگاه خاتم‌الانبیاء: تنگه هرمز به‌طور کامل مسدود شد
آیین گرامیداشت شهدای اقتدار و جنگ رمضان برگزار می‌شود