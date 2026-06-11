بررسی مسائل مرتبط با جنگ تحمیلی و تبعات آن در نشست مومنی با کمیسیون امنیت ملی مجلس

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در پایان نشست با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و موضوعات مختلفی از جمله جنگ تحمیلی، تبعات ناشی از آن، بازسازی، امنیت داخلی و مباحث مربوط به حوزه وزارت کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در این نشست، گزارش‌هایی ارائه شد و نمایندگان محترم و اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و نقد‌های خود را مطرح کردند که در مجموع، جلسه‌ای بسیار خوب و سازنده بود.

وزیر کشور با اشاره به بررسی پیش‌بینی مسائل و تحولات آینده در این نشست، گفت: در برخی موارد مقرر شد اصلاحاتی در تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها انجام شود و آیین‌نامه‌های جدیدی در حوزه‌های مورد نیاز تدوین گردد.

مؤمنی ادامه داد: در حوزه قوانین نیز مقرر شد بخش‌هایی که نیازمند اصلاح یا تغییر است، از سوی کمیسیون امنیت ملی و وزارت کشور مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه خروجی این نشست می‌تواند به نفع مردم باشد، خاطرنشان کرد: نتیجه این همکاری‌ها ان‌شاءالله موجب ارتقای امنیت و افزایش خدمات‌رسانی به مردم خواهد شد.

وزیر کشور یکی از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه را نقش رهبری داهیانه رهبر معظم انقلاب، قدرت‌آفرینی نیرو‌های مسلح و حضور مردم در صحنه عنوان کرد و گفت: در کنار این موضوعات، نقش دولت نیز مورد توجه قرار گرفت؛ دولتی که با تمام توان در کنار مردم حضور داشت و مسیر‌های مورد نیاز برای تأمین انرژی و نیازمندی‌های ضروری مردم را دنبال کرد.

مؤمنی با اشاره به نقش وزارت کشور و استانداران در همراهی با مردم، افزود: حضور استانداران در کنار مردم از نکات برجسته‌ای بود که در این نشست مورد اشاره قرار گرفت و خوشبختانه دیدگاه‌ها و نظرات مطرح‌شده، نقطه‌نظرات بسیار خوبی بود.

تفویض اختیار به استانداران، گامی ضروری برای حل سریع‌تر مشکلات مردم است

در ادامه، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: بخشی از مباحث مطرح‌شده در این نشست مربوط به حوادث ایام جنگ و بخشی نیز ناظر بر مسائل آینده، تهدیدات احتمالی و نحوه مواجهه با آنها در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی و عمرانی بود.

عزیزی با اشاره به موضوع تفویض اختیار به استانداران و انتظار وزارت کشور در این خصوص تصریح کرد: اصلاح قوانین در حوزه مدیریت کشور به‌ویژه درباره اختیارات استانداران و همچنین تمرکززدایی، از موضوعات مهمی است که باید دنبال شود تا استانداران بتوانند مشکلات و نیاز‌های مردم را در کمترین زمان ممکن حل کنند.

وی افزود: اگر نگاه ما به آینده، نگاهی جامع، منطقی و هوشمندانه باشد، باید اصلاح قوانین و تفویض اختیارات را به‌عنوان یک واقعیت مورد توجه قرار دهیم. مجلس آمادگی دارد در این مسیر برای اصلاح قوانین و رفع موانع اقدام کند.

وی افزود: وزارت کشور در طول ایام جنگ تلاش‌های بسیار خوبی داشته و برگزاری حدود ۳۰ جلسه شورای امنیت از ابتدای جنگ تا شب گذشته، بخشی از اقدامات این وزارتخانه در مدیریت شرایط و پیگیری موضوعات مختلف بوده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: شورای امنیت در موضوعات مختلف اقتصادی، امنیتی و انتظامی و مسائلی که در این ایام مورد انتظار مردم بود، نقش‌آفرینی مؤثری داشت و اقدامات انجام‌شده قابل تقدیر است.

عزیزی با اشاره به نقش معاونت عمران وزارت کشور در این دوره گفت: این معاونت با پشتیبانی از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نقش خوبی در حوزه عمران شهری، مقابله با حوادث و مدیریت شرایط ایجاد شده در ایام جنگ ایفا کرد.

وی افزود: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نیز گزارش خوبی از اقدامات انجام‌شده ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را در حوزه‌های مرتبط مطرح کردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: برخی موضوعات مطرح‌شده نیازمند بررسی و پیگیری بیشتر است و اطمینان داریم با هماهنگی، همدلی و ارتباط مؤثر میان دولت، مجلس، کمیسیون امنیت ملی و وزارت کشور، می‌توان گام‌های مؤثری در تقویت امنیت، پیشرفت و مدیریت بهتر کشور برداشت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: در مجموع این نشست فرصت خوبی بود تا موضوعات مختلف در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود را مطرح کنند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت