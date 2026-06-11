باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جنگ افروزی دوباه ترامپ از روی استیصال + فیلم

تحلیلگر و استاد دانشگاه می‌گویند جنگی که آمریکا و اسرائیل به راه انداخته‌اند به شکست و تحقیر دیگری برای ترامپ و نتانیاهو ختم خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گرگ سایمونز، استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی دربار حملات اخیر آمریکا به ایران گفت: حملات اخیر، نه از موضع قدرت، بلکه از سر استیصال سیاسی و نظامی صورت می‌گیرد.

مطالب مرتبط
جنگ افروزی دوباه ترامپ از روی استیصال + فیلم
young journalists club

چرایی تبدیل شدن ایران به قطب چهارم جهان از زبان اندیشمند برجسته آمریکایی + فیلم

جنگ افروزی دوباه ترامپ از روی استیصال + فیلم
young journalists club

رازهای فساد ترامپ + فیلم

جنگ افروزی دوباه ترامپ از روی استیصال + فیلم
young journalists club

صد روز، بیش از صد دروغ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دو شناور که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با شلیک ایران متوقف شدند + فیلم
۷۹۸

دو شناور که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با شلیک ایران متوقف شدند + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
آشنایی با صنایع دستی استان خراسان رضوی + فیلم
۷۴۱

آشنایی با صنایع دستی استان خراسان رضوی + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله صهیونیستی به یک خانه غیرنظامی در شرق لبنان + فیلم
۷۲۰

حمله صهیونیستی به یک خانه غیرنظامی در شرق لبنان + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت خانواده شهدا از حال‌وهوای رواق «کشور دوست» + فیلم
۶۳۹

روایت خانواده شهدا از حال‌وهوای رواق «کشور دوست» + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
لانه‌گزینی و زادآوری ۱۵ هزار پرنده آبزی در تالاب گندمان + فیلم
۵۶۳

لانه‌گزینی و زادآوری ۱۵ هزار پرنده آبزی در تالاب گندمان + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha