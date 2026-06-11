جنگ افروزی دوباه ترامپ از روی استیصال + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u06af \u0633\u0627\u06cc\u0645\u0648\u0646\u0632\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u06af\u0641\u062a\u200c\u0648\u200c\u06af\u0648 \u0628\u0627 \u067e\u0631\u0633\u200c\u062a\u06cc\u200c\u0648\u06cc \u062f\u0631\u0628\u0627\u0631 \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062d\u0645\u0644\u0627\u062a \u0627\u062e\u06cc\u0631\u060c \u0646\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0648\u0636\u0639 \u0642\u062f\u0631\u062a\u060c \u0628\u0644\u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0633\u0631 \u0627\u0633\u062a\u06cc\u0635\u0627\u0644 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u06cc \u0648 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n