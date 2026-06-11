باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان‌دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در دیدار با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان در مجمع کارآفرینان ایران، با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی و کمبود منابع ارزی کشور، بر اهمیت همراهی بخش خصوصی و تولیدکنندگان در مدیریت مصرف ارز و تمرکز بر کالای ایرانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه در سال جاری هر تولیدکننده و مصرف‌کننده باید سهم خود را در کاهش وابستگی به ارز خارجی مشخص کند، گفت: تردیدی نیست که محدودیت‌های ارزی به نسبت سال گذشته بیشتر شده است از این‌رو باید در فرایند‌ها بازنگری و اصلاحی صورت بپذیرد تا موانع غیرضرور کاهش و امکان فعالیت بهینه تولیدکنندگان فراهم شود.

معاون وزیر صمت درباره موضوع سهمیه‌بندی ارزی، تصریح کرد: ثبت سفارش‌های سال گذشته جزو سهمیه امسال لحاظ شده و واحد‌های تولیدی که ترخیص درصدی انجام داده‌اند، سهمیه اضافی دریافت می‌کنند؛ همچنین امکان افزایش سهمیه در صورت بهبود شرایط وجود دارد.

دهقان‌دهنوی با بیان اینکه تجارت نباید گروگان مسائل ارزی شود، بر لزوم اولویت‌بندی کالا‌های ضروری برای اطمینان از تامین نیاز‌های حیاتی کشور تاکید کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص واردات و صادرات نیز از تسهیل ورود موقت کالا‌های تولیدی، اجازه ویرایش ۵ درصدی ثبت سفارش و استفاده از سازوکار «سپرده خود و دیگران» خبر داد.

وی همچنین اصلاح سامانه جامع تجارت و رفع اختلالات آن را نیز یکی از اقدامات ضروری برای تسهیل فرایند‌های تجاری دانست.

معاون وزیر صمت خواستار بهره‌گیری از فرصت‌های امسال برای توسعه صادرات مازاد بر سهمیه شد و افزود: شرایط فعلی، با وجود محدودیت‌ها، فرصت مناسبی برای بازنگری استراتژی‌ها، تمرکز بر صادرات و تقویت خودکفایی تولیدکنندگان فراهم کرده است.

تشکیل یک کمیته مشترک میان گمرک، سازمان توسعه تجارت و اعضای مجمع کارآفرینان

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با توجه به معضلات ارزی و گمرکی تولید نیز ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی برای تشکیل یک کمیته مشترک میان گمرک، سازمان توسعه تجارت و اعضای مجمع، هرچه سریع‌تر مسائل اصلی استخراج شده و در جهت رفع آنها، همکاری لازم صورت بگیرد.

وی ادامه داد: استفاده از نظرات مدیران بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در جهت رفع موانع بازرگانی، حتماً سودمند است. البته نکته قابل‌توجه این است که گاهی خود شرکت‌ها از بعضی مزیت‌ها مانند ثبت شرکت به عنوان فعال اقتصادی در گمرک بی‌خبر هستند، اما ما نهایت تلاشمان را در جهت آگاهی‌بخشی و تسهیل استفاده از این امتیازات به کار خواهیم برد.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران