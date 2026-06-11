تلفزیون سوریه از سفر ناگهانی ابومحمد الجولانی به واشنگتن در یکشنبه آینده خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منبع اختصاصی تلویزیون سوریه اعلام کرد که ابومحمد الجولانی، رئیس خودخوانده سوریه و سرکرده تروریست‌های تحریرالشام یکشنبه آینده بنا به خواست دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، عازم واشنگتن خواهد شد.

الجولانی که زمانی در لیست تروریستی واشنگتن بود، اکنون به عنوان یک دولتمرد در کاخ سفید پذیرفته می‌شود. سفر جدید او در ژوئن ۲۰۲۶، در حالی انجام می‌شود که فشارهای آمریکا بر دمشق برای مداخله علیه حزب‌الله در لبنان افزایش یافته است.

در همین راستا نیروهای مقاومت عراقی به صراحت هشدار داده‌اند که هرگونه اقدام نظامی یا لجستیکی ارتش جدید سوریه علیه مواضع، انبارها یا نیروهای حزب‌الله لبنان، با پاسخ نظامی مستقیم در داخل خاک سوریه مواجه خواهد شد.

نیروهای مقاومت عراق، الجولانی را کماکان یک «تروریست تکفیری سابق» می‌دانند که در دهه ۲۰۰۰ تحت پرچم القاعده و سپس داعش در عراق علیه شیعیان و نیروهای عراقی می‌جنگید. سخنگویان کتائب حزب‌الله بارها با لحنی تند به او یادآور شده‌اند که رویای او برای تثبیت حکومت جدیدش در دمشق نباید به قیمت ضربه زدن به عمق استراتژیک مقاومت تمام شود و او را به «مزدوری برای اسرائیل» متهم می‌کنند.

منبع: کانال تلگرامی تلویزیون سوریه

برچسب ها: ابومحمد الجولانی ، دونالد ترامپ ، تحریر الشام
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