رئیس جمهور آمریکا تهدیدات خود درباره تعرض به خاک ایران را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنگ‌طلب آمریکا که اخیرا لفاظی‌های خود علیه ایران را تشدید کرده، روز پنجشنبه مدعی شد که واشنگتن «در آینده‌ای نه چندان دور» جزیره خارک را به همراه سایر سایت‌های نفتی تصرف خواهد کرد.

او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «در آینده نه چندان دور، ما جزیره خارک و سایر زیرساخت‌های نفتی (ایران) را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازار‌های نفت و گاز آنها را به دست خواهیم گرفت، دقیقاً مانند ونزوئلا». 

ترامپ همچنین گفت که واشنگتن امشب «بسیار سخت» به ایران حمله خواهد کرد.

تهدیدات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا ساعاتی پیش تاکید کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، هرگونه تهدید علیه امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور را با عملیات‌های تاثیر محور و قاطعانه پاسخ خواهند داد.

در همین راستا، سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نیز تاکید کرده است که ایران آغاز کننده هیچ جنگی نخواهد بود، اما «در دفاع از امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی خود با هیچ طرفی تعارف ندارد».

او تصریح کرد که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی صنعت دفاعی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و هرگونه عبور دشمن از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع، پشیمان‌کننده و تنبیهی سخت مواجه خواهد شد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جزیره خارک ، حمله آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۳ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
اونوقت ۸۰ میلیون ایرانی میریزن خارک
۵
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
تو غلط می کنی
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
بالفرض تصرفش کنی، چطوری میخواهی نگهش داری وقتی نیروهات اهداف و سیبل موشک‌های ایرانی می‌شوند.
۴
۱۹
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
بهترین زمان برای خروج از قرارداد MPT
۶
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
اصلش mtt است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ قصد این هست جزیره خارک را تصرف کنه باید کاری سر این بی‌وجدان ها بیاریم اگر کلاه شون هم افتاد این طرف بر نگردن نگاهش کنند امشب از اون شباهایی هست که باید آمریکا و اسرائیل و امارات درس عبرتی از ما بگیرند امارات جنگ دیشب شرکت داشته
۰
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۱ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره به‌تنهایی کافی نیست و جنگ نیز به‌تنهایی راه‌حل نهایی محسوب نمی‌شود. باید از همه ظرفیت‌ها اعم از اقتدار میدانی، دیپلماسی، رسانه و مذاکره به صورت توأمان برای پیروزی کامل در برابر دشمن استفاده کرد.
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
قطعاً با دشمنی که ماهیت و تفکرش شیطانی است، نمی‌توان به توافقی پایدار رسید، مگر آنکه با قدرت و اقتدار، او را وادار به پذیرش واقعیت‌ها کنیم.
۱
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
بدبینی جمهوری اسلامی ایران به آمریکا ناشی از عملکرد و رفتار این کشور است. آمریکایی‌ها همواره با رویکردی خصمانه و غیرقابل اعتماد عمل کرده‌اند و همین مسئله موجب شده است که امکان اتکا به وعده‌های آنان وجود نداشته باشد.
۱
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
اگر سازمان ملل متحد و اعضای شورای امنیت از استقلال و اقتدار لازم برخوردار بودند، امروز باید آمریکا و رئیس‌جمهور این کشور را به دلیل دخالت در امور داخلی ایران، راه‌اندازی جنگ، جنایت و کشتار مردم بی‌گناه کشورمان محاکمه می‌کردند.
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
امروز وظیفه سازمان ملل، شورای امنیت و کشور‌های مستقل جهان آن است که آمریکا را به دلیل جنگ‌افروزی، جنایت، کشتار مردم بی‌گناه، دانش‌آموزان و غیرنظامیان مورد بازخواست قرار دهند، اما از آنجا که این نهاد‌ها اراده و توان لازم را ندارند، جمهوری اسلامی ایران باید مسیر خود را با تکیه بر توان داخلی ادامه دهد.
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۸ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
در جنگ ۱۲ روزه نیز آمریکا در روز‌های پایانی به صورت مستقیم وارد میدان شد. البته از ابتدا مشخص بود که این کشور در حال حمایت، پشتیبانی و حتی هدایت رژیم صهیونیستی است، اما در روز‌های پایانی این حمایت را به شکل علنی آشکار کرد.
۱
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
زمانی که رژیم صهیونیستی با وجود همه حمایت‌ها و کمک‌های آمریکا به بن‌بست رسید و خواستار آتش‌بس شد، آمریکا به صورت مستقیم وارد صحنه شد تا از طریق ایجاد رعب و فشار، جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر قرار دهد، اما رهبر معظم انقلاب و ملت ایران با اقتدار در برابر این فشار‌ها ایستادگی کردند.
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
ملت ایران با وجود همه محدودیت‌ها و فشار‌ها توانسته است گام‌به‌گام مسیر پیشرفت و اقتدار را طی کند. دشمنان در ابتدای انقلاب تصور می‌کردند جمهوری اسلامی هیچ توانایی و قدرتی ندارد، اما امروز شرایط به گونه‌ای رقم خورده که آمریکا ناچار شده به صورت مستقیم وارد تقابل با کشورمان شود.
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
جمهوری اسلامی ایران باید مطالبات و حقوق خود را با جدیت دنبال کند. از جمله اینکه نباید اجازه داده شود جنگ و ناامنی بار دیگر به منطقه تحمیل شود، مدیریت تنگه هرمز باید بر اساس قوانین و منافع جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد، پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه جمع‌آوری شوند و خسارت‌های واردشده نیز مورد توجه قرار گیرد.
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۲۱ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره به‌تنهایی کافی نیست و جنگ نیز به‌تنهایی راه‌حل نهایی محسوب نمی‌شود. باید از همه ظرفیت‌ها اعم از اقتدار میدانی، دیپلماسی، رسانه و مذاکره به صورت توأمان برای پیروزی کامل در برابر دشمن استفاده کرد. البته ایران همین الان هم پیروز قطعی جنگ در برابر رژیم صهیونیستی و آمریکا شده است.
۲
۴
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