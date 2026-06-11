رئیس جمهور آمریکا تهدیدات خود درباره تعرض به خاک ایران را تکرار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور جنگطلب آمریکا که اخیرا لفاظیهای خود علیه ایران را تشدید کرده، روز پنجشنبه مدعی شد که واشنگتن «در آیندهای نه چندان دور» جزیره خارک را به همراه سایر سایتهای نفتی تصرف خواهد کرد.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «در آینده نه چندان دور، ما جزیره خارک و سایر زیرساختهای نفتی (ایران) را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز آنها را به دست خواهیم گرفت، دقیقاً مانند ونزوئلا».
ترامپ همچنین گفت که واشنگتن امشب «بسیار سخت» به ایران حمله خواهد کرد.
تهدیدات ترامپ در حالی مطرح میشود که فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ساعاتی پیش تاکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با آمادگی کامل، هرگونه تهدید علیه امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور را با عملیاتهای تاثیر محور و قاطعانه پاسخ خواهند داد.
در همین راستا، سردار سرتیپ پاسدار رضا طلایینیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز تاکید کرده است که ایران آغاز کننده هیچ جنگی نخواهد بود، اما «در دفاع از امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی خود با هیچ طرفی تعارف ندارد».
او تصریح کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی صنعت دفاعی کشور در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند و هرگونه عبور دشمن از خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران با پاسخ قاطع، پشیمانکننده و تنبیهی سخت مواجه خواهد شد.
منبع: بریکینگ نیوز