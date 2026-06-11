باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر شد فاش کرد که جنگ مداوم دونالد ترامپ علیه ایران، ذخایر استراتژیک و اضطراری نفت خام آمریکا را در آستانه سقوط به پایینترین حد خود در ۴۰ سال گذشته قرار داده است؛ وضعیتی که تنها چند روز با آن فاصله دارد.
مجله فورچون گزارش داد که از ماه مارس، ترامپ از ۶۶ میلیون گالن نفت از ذخایر استراتژیک نفت برای حفظ جریان صادرات و جلوگیری از افزایش بیسابقه قیمت سوخت در پمپ بنزینها توسط آمریکاییها استفاده کرده است.
این ذخایر در ۵ ژوئن به پایینترین سطح خود در سه سال گذشته یعنی ۳۴۹.۲ میلیون بشکه رسید و با نرخ تقریبا ۹ میلیون بشکه در هفته در حال کاهش است.
اگر این رقم از سطح ۳۴۶.۷ میلیون بشکهای که در ژوئیه ۲۰۲۳ در زمان ریاست جمهوری جو بایدن به دست آمد، پایینتر بیاید، از زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان در سال ۱۹۸۳ نیز پایینتر خواهد بود.
در این زمینه، پاتریک دی هان، رئیس بخش تحلیل نفت در GasBuddy، گفت: هر چه این وضعیت بیشتر طول بکشد، مدیریت ابزارهای کمتری برای مقابله با آن دارد و خطر توسل به اقدامات ریاضتی برای افزایش قابل توجه هزینهها بیشتر میشود.
دی هان گفت تحلیلگران نگرانند که بازارهای انرژی دچار «هراس» شوند و قیمتها از اوایل ماه آینده به شدت افزایش یابد، چرا که تنگه هرمز به دلیل جنگ با ایران عملا بسته شده است.
علاوه بر صادرات آمریکا که از ذخایر استراتژیک نفت خام تغذیه میشود، افزایش قیمتهای جهانی به دلیل تلاشهای حفاظت از محیط زیست در برخی کشورها و کاهش تقاضا از سوی چین، که بزرگترین ذخایر جهان با ۱.۴ میلیارد گالن را در اختیار دارد، محدود شده است.
به گفته مجله فورچون، تحلیلگران میگویند وضعیت فعلی نمیتواند خیلی طولانیتر ادامه یابد، در حالی که دی هان گفت: «هیچکس واقعا پاسخی در مورد اینکه چه زمانی به آن سطوح خواهیم رسید، ندارد.»
منبع: المیادین