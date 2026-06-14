مدیر کل بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود کالا نداشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجید حسنی مقدم مدیر کل داخلی معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: از تابستان سال گذشته بعد از جنگ ۱۲ روزه، تامین کالا به میزان کافی و در زمان مناسب یکی از اولویت های ما بوده است و در این راستا سیاست هایی در خصوص تسهیل ثبت سفارش و واردات کالا، واردات کالا توسط تمامی افراد دارای کارت بازرگانی و سپس  مصوبه دولت برای واردات کالا از مناطق مرزی بدون انتقال ارز به نحوی شرایط براس واردات کالا فراهم شد.

به گفته وی، با توجه به شرایط مساعد بارندگی و وضعیت مطلوب تولید گندم، برنج و جو تمامی تلاشمان برآن است تا کالا به میزان کافی باشد و در این خصوص بهترین گواه سطح بازار و شلف مغازه هاست.

حسنی مقدم ادامه داد: از آغاز جنگ رمضان تاکنون گزارشی مبنی بر کمبود کالا نداشتیم، هرچند بصورت مقطعی کمبود عرضه بدلیل مسائل حمل و نقل باشد، اما به سرعت جبران شده است.

این مقام مسئول افزود: سازمان جهاد کشاورزی استان ها در سراسر کشور در طول ایام ۳ ماه اخیر بدون تعطیلی سرکار بودند و همواره سعی کردند با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار استان ها، مشکلات را مرتفع کنند.

به گفته وی، بارها مسئولان به درستی اعلام کردند که در تامین کالا مشکلی وجود ندارد و در سطح بازار هیچ گونه کمبودی نداریم و با اصلاح سیاست های ارزی از ۱۰ دی ماه و حذف ارز ترجیحی، بدیهی است که این امر بر روی قیمت مواد اولیه و کالاهای نهایی وارداتی اثر گذار است.

این مقام مسئول ادامه داد: دولت با مطرح کردن کالابرگ بنابر مصوبه ۱۰ دی ماه در تضمین امنیت غذایی و معیشت مردم ذکر شده که اگر روند بازار  به گونه ای باشد که قیمت ها تغییراتی داشته باشد، کالابرگ اصلاح شود و همواره این موضوع. ر دستور کار دولت است. همچنین در سمت تولید مشکلاتی در ارتباط با سرمایه در گردش بواسطه حذف ارز ترجیحی داشتیم که تامین و تضمین سرمایه در گردش یکی از اولویت های ما بود که سیستم نویپو بانک کشاورزی در سامانه بازارگاه برای خرید نهاده دامی اعتباراتی دیده شد، هرچند به میزان مکفی نبود، اما همه در تلاشیم تا مشکل سرمایه در گردش تا حدامکان رفع کنیم تا تولید استمرار یابد.

وی روند تولید را با ثبات و پایدار اعلام کرد و گفت: اکنون در محصولات پروتئینی شرایط مناسب و مطلوب است به طوریکه تولید در حال انجام است و از طرفی وزارت جهاد کشاورزی وظیفه حمایت، پشتیبانی و هماهنگی و رفع چالش های حلقه زنجیره تامین تا بازار را بر عهده دارد تا کالاها با قیمت متعارفی در سطح بازار عرضه شود.

برچسب ها: اقلام اساسی ، واردات کالای اساسی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
کاملا صحیح میفرمایید.چون پول نیست خرید کنی کالا زیاد شده
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
کالا که فروان است اما نه کار و بار هست و نه پول برای خرید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
کالا هست بری نگاه کنی ونتونی بخری عین قحطی است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اما پولش نیست
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
کالا هست اما خریدار نیست چون پول نیست اونقدر گرون شده همه چیز که نگو دیگه درصد و چند برابر نمیتونه آمار نشون بده از آمار رد شده وو وارد ابر تورم شدیم اما مسولان هنوز تو خواب هستن
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
همشهری
۰۹:۱۵ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اصلآ شما بگو کالا اینقدر زیاده که از در فروشگاه ها زده بیرون و تو خیابان چیدن.
به چه درد میخوره وقتی پول خریدش نیست.
اقتصاد پویا گردش پوله ،نه فراوانی کالا
۰
۱
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