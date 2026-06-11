باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در دیدار افتتاحیه جام جهانی ۲۰۲۶ تیم ملی فوتبال مکزیک از ساعت ۲۲:۳۰ امشب پنجشنبه بیست و یکم خرداد در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی میزبان آفریقای جنوبی خواهد بود.
ورزشگاه بزرگ آزتکا ظرفیت ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفری دارد، اما فیفا برای جام جهانی ظرفیت رسمی آن را ۷۲ هزار و ۷۶۶ نفر اعلام کرده است. امشب آزتکا به نخستین ورزشگاه تاریخ تبدیل میشود که که سه بار در سالهای ۱۹۷۰، ۱۹۸۶ و ۲۰۲۶ میزبان بازی افتتاحیه جامجهانی بوده است.
همچنین دیدار امشب یادآور افتتاحیه جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی است که با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید و حالا پس از ۱۶ سال، این دو تیم بار دیگر دیدار افتتاحیه جام جهانی را برگزار خواهند کرد.
مکزیکیها در رده چهاردهم رنکینگ فیفا قرار دارند تا معلوم شود یکی از تیمها برتر جام جهانی هستند. آنها همچنین میخواهند با استفاده از امتیاز میزبانی شان تا مراحل بالایی جام جهانی حضور یابند. شاگردان خاویر آگیره در سه بازی دوستانه اخیر خود مقابل غنا، استرالیا و صربستان به پیروزی رسیدهاند و با اعتماد به نفس بالاتری پا به میدان خواهند گذاشت چرا که حمایت هواداران را نیز به همراه دارند.
در سوی مقابل آفریقای جنوبی پس از ۱۶ سال که میزبان جام جهانی بودند دوباره در جام جهانی پیدا کردهاند و شاید اگر جام جهانی ۴۸ تیمی نمیشد آنها نمیتوانستند در این مسابقات حضور داشته باشند. آفریقای جنوبی در سه بازی دوستانه اخیر خود مقابل تیم های نسبتا ضعیف که برگزار کرد در ابتدا مقابل پاناما شکست خورد و در دیدار مقابل نیکاراگوئه و جامائیکا به تساوی رسید تا مشخص شود آنها تیمی معمولی هستند.
در دیگر دیدار گروه A جمهوری چک و کره جنوبی از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد جمعه بیست و دوم خرداد به مصاف هم میروند.