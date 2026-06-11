باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا در نشستی راهبردی با حضور رئیس قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت، آخرین وضعیت مأموریتهای عملیاتی در حوزه برخورد با سارقان و استرداد اموال به شهروندان را مورد بررسی قرار داد.
در این جلسه که با حضور معاونین تخصصی از جمله رؤسای مرکز تشخیص هویت، مبارزه با سرقت و اطلاعات جنایی برگزار شد، بر استفاده از روشهای نوین علمی و تقویت نیروی انسانی برای ناامنسازی محیط برای مجرمان تأکید شد.
ارتقای شاخصهای عملیاتی در سال ۱۴۰۵
سردار قنبری درباره عملکرد پلیس آگاهی از اول فروردین تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ گفت: شاخص کشف «سرقتهای مهم» ۱۱ درصد و کشف «سرقتهای مسلحانه» ۷.۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است، همچنین مجموع کشفیات کل سرقتها با رشدی ۵ درصدی، روندی مثبت را نشان میدهد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: با تحلیل دقیق دادهها و پایش هوشمند، پلیس آگاهی اکنون توانسته است در بسیاری از مأموریتها، همزمان یا حتی زودتر از مجرم در صحنه حاضر شده و اشراف اطلاعاتی خود را تثبیت کند.
سردار قنبری، ضمن تجلیل از مجاهدتهای شبانهروزی کارآگاهان و مأموران پلیس آگاهی در نقاط مختلف کشور، نقش آنان را در حفظ امنیت پایدار، آن هم در اوج بحرانهای اخیر و شرایط جنگی، بیبدیل خواند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر امنیت که در این مسیر جانفشانی کردند، گفت: امنیت امروز جامعه مدیون ایثارگری کسانی است که حتی در سختترین شرایط رزم، اجازه ندادند خللی در خدمترسانی به مردم و مقابله با مجرمان ایجاد شود.
تقویت لجستیک و توان رزم در شرایط ویژه
سردار قنبری با اشاره به شرایط بحرانی و جنگی اخیر، بر ضرورت تقویت همهجانبه همه استانها تأکید کرد.
وی محورهای اصلی برنامه تحولی پلیس آگاهی را تخصیص اعتبارات ویژه جهت نوسازی و تعمیر ناوگان گشتهای خودرویی در سراسر کشور، اجرای طرح تقویت نیروی انسانی با بهرهگیری از افسران جوان و متخصص و توسعه و یکپارچهسازی سامانههای اطلاعاتی برای دسترسی برخط تمام ردههای استانی برشمرد.
انقلاب علمی در کشف جرم
در ادامه جلسه، سردار کیوان جدیدفرد رئیس مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی، از ارتقای توان علمی این پلیس خبر داد.
وی خاطرنشان کرد: با تکیه بر بررسیهای تخصصی صحنه جرم، سهم کشف علمی جرایم از ۷۰ درصد در سنوات گذشته به ۹۰ درصد در سال جاری رسیده است که این موضوع نشاندهنده دقت بالای آزمایشگاههای جنایی در شناسایی مجرمان است.
فرمان تمرکز بر مأموریتهای ذاتی و تجلیل از ایثارگری
همچنین سردار محمد علی نورینژاد دبیر قرارگاه مرکزی مبارزه با سرقت، ضمن گرامیداشت یاد شهدای بحران اخیر، بر «تخصصیسازی مأموریتها» تأکید کرد.
وی گفت: در شرایط کنونی، مأموران پلیس آگاهی باید تمام توان خود را صرف مأموریتهای ذاتی یعنی مقابله با سرقتهای منزل، خودرو و مغازه کنند.
وی تحول در نظام نظارت و کنترل استانها را برای تسریع در کشف و استرداد اموال به مردم، تکلیف قطعی قرارگاه دانست.
منبع: پلیس آگاهی