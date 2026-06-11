باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، مدعی شد که هرگونه خسارت وارده به متحدان این کشور در حوزه خلیج فارس، از طریق منابع بانکی ایران جبران خواهد شد.
بسنت با بیان اینکه رویکرد کنونی تهران پیامدهای اقتصادی برای این کشور خواهد داشت، اظهار کرد: «هزینهی هرگونه آسیب به متحدان ما در خلیج فارس، از داراییهای ایران کسر خواهد شد.»
او همچنین ادعا کرد: «هرگونه عوارض عبور و مروری که به تشکیلات تنگه خلیج فارس پرداخت شود، با کسر مبالغ معادل از حسابهای آنها (ایران) پاسخ داده میشود.»
به گفته وی، «هرگونه اقدام تنشزا تنها منجر به تشدید فشارهای اقتصادی و مالی خواهد شد.»
در همین حال، مقر «خاتمالانبیا» ایران بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد: «از این لحظه و با توجه به ناامنیهای موجود در منطقه، تنگه هرمز به روی تردد تمامی انواع شناورها بسته خواهد بود.»
منبع: آر تی