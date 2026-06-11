باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اعلام بستن تنگه هرمز به روی نفتکشها و کشتیهای تجاری از سوی ایران، در پی حملات هوایی جدید آمریکا به مواضعی در داخل کشور، موجب جهش قیمتهای جهانی نفت و افزایش حالت انتظار و ابهام در بازار ارز شد؛ این وضعیت، نگرانیها درباره گسترش دامنه درگیری و تاثیر آن بر زنجیره تامین انرژی جهان را به شدت افزایش داده است.
در همین راستا، معاملات آتی نفت خام برنت با ۲.۳۰ دلار یا ۲.۴۷ درصد افزایش، به ۹۵.۴۰ دلار در هر بشکه رسید، هرچند که تا ساعت ۰۶:۳۰ به وقت گرینویچ کمی عقبنشینی کرد و روی ۹۳.۳ دلار ایستاد.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) نیز تا ۹۲.۶۳ دلار در هر بشکه صعود کرد و سود آن در تداولات اولیه از ۳ دلار فراتر رفت، اما در ادامه به ۹۰.۴۶ دلار در هر بشکه کاهش یافت.
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا ایران با اعلام انسداد تنگه هرمز تاکید کرد: «هر کشتی که برای عبور تلاش کند، هدف قرار خواهد گرفت.» با این حال، ارتش آمریکا مدعی شد که کشتیهای تجاری همچنان به عبور خود از این تنگه ادامه میدهند و هدف قرار گرفتن ناوگان دریایی خود را اعلام نکرد.
این تحولات پس از آن رخ داد که نیروهای آمریکایی از شامگاه چهارشنبه، موج جدیدی از حملات هوایی را علیه اهداف غیرنظامی در داخل ایران آغاز کردند؛ این اقدامات، تازهترین سطح از تنشها میان دو طرف پس از فروپاشی آتشبس شکنندهای است که از اوایل آوریل گذشته به اجرا درآمده بود.
در آمریکا نیز، آمارهای مربوط به ذخایر نفتی به روند صعودی قیمتها کمک کرد. دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به ۵ ژوئن با کاهش ۷.۲ میلیون بشکهای مواجه شده و به ۴۲۶.۵ میلیون بشکه رسیده است؛ رقمی که از پیشبینی کاهش ۴ میلیون بشکهای تحلیلگران بسیار فراتر رفت.
همچنین این آمارها حاکی از آن است که کل ذخایر نفتی آمریکا، از جمله ذخایر استراتژیک، از زمان آغاز جنگ با ایران در اواخر فوریه، حدود ۷۹ میلیون بشکه کاهش یافته است؛ چرا که واشنگتن تلاش میکند کمبود عرضه ناشی از اختلال در کشتیرانی در تنگه هرمز را جبران کند.
در بازار ارز، همزمان با ارزیابی معاملهگران از پیامدهای این تنش نظامی و آمارهای تورم آمریکا، دلار عملکرد نوسانی از خود نشان داد. شاخص دلار پس از اعلام ارتش آمریکا مبنی بر تکمیل حملاتش علیه اهدافی در ایران، به ۹۹.۹۰۳ واحد سقوط کرد.
یورو نیز به ۱.۱۵۵۳ دلار رسید و کمی از پایینترین سطح خود در ۱۰ هفته گذشته (که هفته قبل ثبت شده بود) فاصله گرفت، اما بخش عمدهای از دستاوردهای خود از زمان اعلام آتشبس در اوایل آوریل را از دست داد.
«نیک تویدال»، تحلیلگر ارشد بازار در موسسه «ایافتیایکس گلوبال» در این باره گفت: «نوعی خستگی و بیحسی نسبت به اخبار در بازار دیده میشود؛ چرا که تنشی در این سطح اگر چند هفته پیش رخ میداد، احتمالا قیمت برنت را به بالای ۱۰۰ دلار میرساند و دلار را صعودی میکرد.»
او افزود: «بازارها تشنه کمی ثبات و قطعیت هستند. آیا این درگیری و انسداد تنگه هرمز به وضعیت عادی جدید تبدیل خواهد شد، یا این صرفا یک ابزار و تاکتیک مذاکراتی دیگر برای زنده کردن امیدهای صلح است؟»
همزمان، آمارهای رسمی آمریکا نشان داد که شاخص قیمت مصرفکننده در ماه می، رشد سالانه ۴.۲ درصدی را ثبت کرده که بالاترین میزان از آوریل ۲۰۲۳ است. این امر نگرانیها از تداوم فشارهای تورمی به دلیل بالا ماندن قیمت انرژی را تقویت کرد و باعث شد معاملهگران، احتمال افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره آمریکا در دسامبر آینده را بیشتر بدانند.
منبع: الجزیره