مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و کردشگری آذربایجان غربی از اجرای ۵۴ پروژه گردشگری با حجم سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - مرتضی صفری مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگاران گفت: با بهره برداری از ۵۴ پروژه گردشگری با ۲۹همت سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی در استان برای ۱۰۰۰ نفر زمینه اشتغال فراهم شده و ۲۰۰۰ تخت به تختهای اقامتی استان اضافه می شود

وی ادامه داد : سال گذشته نیز در زمینه سرمایه گذاری در حوزه گردشگری استان ۹۰ موافقت اصولی با طرحهای ارائه سده انجام شده است که محموع ارزش انها ۳۰ همت است.

صفری گفت: در حوزه اینوا نیز تاکنون ۶ پروژه کردشگری با حجم سرمایه گذاری ۶ همت در شهرستانهای مهاباد، میاندوآب و بومان کلنگ زنی شده و کلنگ زنی ۶ پروژه دیگر از جمله ۳هتل ۵ ستاره در ارومیه در دستور کار است.

ثبت ۱۵ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی

مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی استان از ثبت ۱۵ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی خبر داد و گفت: با ثبت انها تعداد کل اثار ثبت ملی شده آذربایجان غربی به ۱۸۸۱ اثر می رسد

وی بابیان اینکه مطالعات پژوهشی ثبت ملی ۱۴ اثر تاریخی استان نیز در حال انجام است افزود: تعیین حریم برای ۴ اثر تاریخی استان از جمله قالاباشی نقده نیز انجام شده تا به تعارضات در این خصوص پایان داده شود و با این اقدام مشکل ۴۰۰ نفر از افراد که قصد ساخت و ساز در منطقه را داشتند رفع شد

وی یادآور شد: هدف گذاری ما رساندن آثار تاریخی ثبت شده ملی استان به ۲۵۰۰ اثر تاریخی است.

دریافت ۲۶ مهر اصالت ملی توسط هنرمندان آذربایجان غربی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و کردشگری استان گفت: ۲۶ مهر اصالت ملی توسط اثار هنرمندان صنایع دستی استان دریافت شده است که در مجموع تعداد کل اثار دارای مهر اصالت ملی استان به ۱۰۱ اثر رسیده است.

صفری افزود: تاکنون ۱۲۴ میلیارد تومان تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی استان پرداخت شده است که ۹۷۰ هنرمند از آنها بهره مند شده اند.

تکمیل پروژه فاخر شمس تبریزی خوی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گفت: برای اجرای این پروژه بصورت سرجمع، حدودا ۲۰۰ میلیارد تومان با قیمت های روز اعتبار مورد نیاز است

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان افزود: این پروژه با طرحی زیبا در ۳۵۰۰ متر مربع احداث می شود تا زمینه جذب گردشگران در این منطقه فراهم شود

وی اضافه کرد همچنین ساخت هتل ۵ ستاره با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیز در دست احداث است و پیش بینی میشود تا دو ماه آینده به بهره برداری برسد که سومین هتل ۵ ستاره استان پس از هتلهای ۵ ستاره در ارومیه و ماکو خواهد بود.و سعی داریم با این پروژه را قبل از برگزاری همایش بین المللی شمس و مولانا در مهرماه سالجاری به اتمام برسانیم

ساماندهی موزه های استان و تصویب طرح حفاظت از بافت تاریخی ارومیه

وی از نهایی شدن تصویب طرح حفاظت از بافت تاریخی ارومیه در شورای عالی بازسازی معیاری کشور خبرداد و گفت: با برطرف شدن اختلاف دیدگاهها در این خصوص این اتفاق بزرگ رخ داد که از کل کشور تنها در ارومیه و اردبیل این اقدام انجام می شود.

صفری از ساماندهی موزه های استان نیز گفت: موزه باستان شناسی ارومیه با اختصاص ۲۵ میلیارد تومان در خال انجام است

مدیر کل میراث فرهنگی استان افزود: ساماندهی موزه مجاهدت های خاموش و موزه علوم سنگ ارومیه در حال انجام و برنامه ریزی است،همچنین بازسازی و ساماندهی موزه بانک ، موزه نسخ خطی، سایت موزه یادمان شهدای جنگ چالدران ، موزه شاهین دژ، سردشت و موزه باستان شناسی میاندوآب نیز انجام می شود.

وی گفت: ۸۵ پروژه فنی و مرمتی نیز در استان در حال احراست

در پایان این مراسم از ۲۶ هنرمند صنایع دستی استان که آثارشان مهر اصالت ملی دریافت کرده بود تقدیر شد.