باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تاکر کارلسون، مجری و فعال رسانهای سرشناس آمریکایی، تاکید کرد که ایران «به شکلی منحصربهفرد در کنار فلسطینیان و مردم لبنان ایستاده است»، در حالی که «بقیه جهان با وحشت این صحنهها را تماشا میکنند و دست به هیچ اقدامی نمیزنند.»
کارلسون در جریان برنامه خود در شبکههای اجتماعی گفت: ایران امروز «در برخی کشورهای عربی نسبت به آغاز جنگ، از محبوبیت بسیار بیشتری برخوردار است»؛ چرا که این کشور «موضع کاملا روشنی در قبال کشتار غیرنظامیان در لبنان، کرانه باختری و همچنین نوار غزه اتخاذ کرده است.» از همین رو، «ایران مذاکرات بازگشایی تنگه هرمز را به برقراری آتشبس در لبنان مشروط کرده است»، هرچند این موضوع «برای بیشتر آمریکاییها ملموس و قابل درک نیست.»
کارلسون در ادامه افزود:، اما در خاورمیانه و حتی در بقیه نقاط جهان که پیگیر تحولات هستند، «مردم میبینند که اسرائیل در حال نابود کردن لبنان به دلایلی کاملا نامشخص است؛ آنها شاهد کشتار گسترده مسیحیان، ویرانی روستاهای مسیحینشین و بمباران بیروت هستند، شهری که اساسا پایگاه سنتی حزبالله به شمار نمیرود.»
او خاطرنشان کرد: «جهان با دقت این رویدادها را دنبال میکند، زیرا لبنان کشوری است که بسیاری از آن بازدید کردهاند؛ کشوری که شاید زیباترین نقطه جهان باشد، مردمی بسیار بافرهنگ دارد و در سواحل دریای مدیترانه واقع شده است. با این حال، بقیه دنیا با وحشت نظارهگر این وضعیت هستند و هیچکس تکانی به خود نمیدهد.»
این چهره رسانهای آمریکایی تاکید کرد که آمریکا «با وجود تمام ادعاهایش، شریک جرم است و به وقوع این فجایع کمک میکند»، چرا که این تسلیحات و سیستمهای نظامی «آمریکایی هستند و برای کشتار مسیحیان در لبنان به کار میروند.»
او در ادامه این سوال را مطرح کرد که چه کسی در این میان دست به اقدام میزند؟ و خود پاسخ داد: این ایران است که «بیشتر از هر کشور دیگری، از جمله آمریکا و حتی کشورهای حوزه خلیج (فارس)، تلاش میکند.»
او تاکید کرد که ایران با گره زدن بازگشایی تنگههای دریایی، که جهان خواستار آن است، به پایان بمبارانها و کشتار رژیم تروریستی اسرائیل در لبنان، «در انظار مردم منطقه، فارغ از هرگونه موضعی که نسبت به خودِ ایران دارند، به عنوان تنها کشوری شناخته میشود که به طور منحصربهفرد در کنار فلسطینیان ایستاده است.»
کارلسون همچنین اشاره کرد: «نسلکشی در غزه با هر معیاری در تاریخ به عنوان نابودی یک ملت و کوچاندن آنها از سرزمینشان ثبت خواهد شد. این بزرگترین رویداد در این برهه از تاریخ است که در آینده مطالب بسیاری درباره آن نوشته میشود؛ در حالی که این پرسشها مطرح خواهد شد: جهان چگونه دستبسته در برابر این فاجعه ایستاد؟ آمریکا چگونه از آن حمایت کرد؟ و چگونه آمریکا در کنار اسرائیل، به تنها کشور جهان تبدیل شد که این نسلکشی را تأیید میکند؟»
کارلسون تأکید کرد اینها «پرسشهایی است که مردم عادی، امروز و فردا مطرح میکنند»، در حالی که «ایران تلاش کرد گامی عملی در این زمینه بردارد.»
او در پایان گفت این رویکرد در بلندمدت، «فارغ از انگیزههای ایران، هیچ آسیبی به این کشور نخواهد زد»، بلکه «جایگاه آن را به عنوان یک قدرت تثبیت خواهد کرد.»
منبع: المیادین