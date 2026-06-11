باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هلاکت سربازان صهیونیست در عملیات اخیر حزب الله + فیلم

صحنه‌هایی از عملیات مقاومت اسلامی علیه سربازان دشمن اسرائیلی در جنوب لبنان که با پهپاد تهاجمی انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حزب الله لبنان  تصاویری از عملیات هدف قرار دادن سربازان ارتش تروریست اسرائیلی در شهر خیام، جنوب لبنان، با پهپاد تهاجمی ابابیل توسط سربازان مقاومت منتشر کرد.

مطالب مرتبط
هلاکت سربازان صهیونیست در عملیات اخیر حزب الله + فیلم
young journalists club

رصد شبانه قلعه تاریخی «شقیف» توسط پهپاد «ابابیل» حزب الله + فیلم

هلاکت سربازان صهیونیست در عملیات اخیر حزب الله + فیلم
young journalists club

اذعان کارشناسان رژیم صهیونیستی به توان نظامی مقاومت لبنان + فیلم

هلاکت سربازان صهیونیست در عملیات اخیر حزب الله + فیلم
young journalists club

لحظه شکار گنبد آهنین اسرائیل با «ابابیل» حزب‌الله + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
دو شناور که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با شلیک ایران متوقف شدند + فیلم
۱۱۸۹

دو شناور که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند با شلیک ایران متوقف شدند + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
چرا آمریکا می‌تواند در هر نقطه از جهان وارد جنگ شود؟ + فیلم
۹۸۴

چرا آمریکا می‌تواند در هر نقطه از جهان وارد جنگ شود؟ + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
حمله صهیونیستی به یک خانه غیرنظامی در شرق لبنان + فیلم
۹۸۱

حمله صهیونیستی به یک خانه غیرنظامی در شرق لبنان + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت خانواده شهدا از حال‌وهوای رواق «کشور دوست» + فیلم
۸۱۵

روایت خانواده شهدا از حال‌وهوای رواق «کشور دوست» + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
روایت ماندگار نام شهدا + فیلم
۷۲۹

روایت ماندگار نام شهدا + فیلم

۲۱ . خرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha