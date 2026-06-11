هلاکت سربازان صهیونیست در عملیات اخیر حزب الله + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062d\u0632\u0628 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646\u00a0 \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0647\u062f\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u062a\u0631\u0648\u0631\u06cc\u0633\u062a \u0627\u0633\u0631\u0627\u0626\u06cc\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u0634\u0647\u0631 \u062e\u06cc\u0627\u0645\u060c \u062c\u0646\u0648\u0628 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u067e\u0647\u067e\u0627\u062f \u062a\u0647\u0627\u062c\u0645\u06cc \u0627\u0628\u0627\u0628\u06cc\u0644 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0633\u0631\u0628\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n