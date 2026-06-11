باشگاه خبرنگاران جوان ؛زهره شعبانی- آیت‌الله فاضل لنکرانی، رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، امروز در گردهمایی در مسیر فقاهت که با حضور دانش‌پژوهان جدیدالورود در سالن امام خمینی(ره) این مرکز برگزار شد، با گرامیداشت اعیاد ماه ذی‌الحجه، در تبیین جایگاه و ارزش اجتهاد در نظام اسلامی، با استناد به آیه ۱۱ سوره مبارکه مجادله، تصریح کرد: خود علم شرافت دارد و باعث رفعت مقام می‌شود. اجتهاد خیلی با ارزش است و برای انسانی که به این مرتبه رسیده است، هر روز یک ولادت جدید محسوب می‌شود.

او تأکید کرد: اجتهاد تنها کلید استنباط در فقه نیست، بلکه بدست آوردن قوه و ملکه‌ای که انسان بتواند به کنه واقعیت برسد، ارزش ذاتی دارد.

اجتهاد،شرط فهم صحیح قرآن است

این استاد حوزه با بیان اینکه کسی که اجتهاد نداشته باشد تفسیر قرآن نیز بلد نیست، خاطرنشان ساخت: تدبر در قرآن برای همه است، اما تدبری که مجتهد در قرآن کریم می‌تواند کند، دیگران نمی‌توانند. ائمه معصومین(ع) تنها کسانی هستند که محکم را از متشابه قرآن تشخیص می‌دهند، اما در درجات بعدی و نازل‌تر، مجتهدان و فقها نیز اینگونه هستند.

هزاران میدان جدید برای فقه باز شده است

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با اشاره به اهمیت حل معضلات نظام اسلامی در حوزه، تأکید کرد: یک نظام اسلامی از دل حوزه بیرون آمده و امروز با کوهی از نیازها و سوالات مواجه هستیم. امروزه به برکات انقلاب اسلامی هزاران میدان برای فقیه باز شده است؛ میادینی چون فقه هسته‌ای، فقه پزشکی، فقه سیاسی و... که در این مرکز مبارک به خوبی به آن پرداخته می‌شود.

لزوم برنامه‌ریزی برای حل معضلات نظام

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه ما هنوز نتوانسته‌ایم فقه سیاسی را کاملاً بیان کرده و به دنیا ارائه کنیم، خطاب به طلاب گفت: شما برای حل این معضلات با برنامه جلو بروید. تجربه نشان داده است طلابی که در این گونه مجموعه‌ها و تحت برنامه رشد کرده‌اند، نتایج بهتری کسب کرده‌اند.

او در پایان با تأکید بر اینکه قدر تحصیل علم و فقیه شدن را بدانید، گفت: هر روز که شما دنبال علم می‌روید، یک درجه در نزد خدای متعال بالا می‌روید.