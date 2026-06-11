باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات ارشد نظامی آمریکا به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داده‌اند که اقدام برای تصرف جزیره «خارگ» ایران، بسیار پرمخاطره خواهد بود و می‌تواند هزینه‌های انسانی سنگینی برای نیرو‌های آمریکایی به همراه داشته باشد.

شبکه آمریکایی «سی‌ان‌ان» به نقل از منابعی در وزارت جنگ آمریکا موسوم به پنتاگون و دولت آمریکا گزارش داد که مقامات نظامی ماه‌ها روی برنامه‌های تصرف این جزیره کار کرده بودند، اما این عملیات به دلیل «مخاطرات بسیار بالا» مرتبا به تعویق می‌افتاد. مقامات نظامی اظهار داشتند: «کارشناسان برای ترامپ روشن کردند که چنین عملیاتی احتمالا به تعداد زیادی نیروی زمینی نیاز خواهد داشت و می‌تواند به تلفات شدیدی در جبهه آمریکا منجر شود.»

به گفته همین منابع، پنتاگون و کاخ سفید به هرگونه اقدام برای تصرف این جزیره به عنوان گزینه «آخر بازی» یا آخرین راهکار نگاه می‌کنند که می‌تواند توازن قوا را در این منازعه تغییر دهد، اما این کار هزینه بسیار بافتی خواهد داشت.

جزیره خارگ که در بخش شمالی خلیج فارس واقع شده، و نزدیک به ۹۰ درصد از صادرات نفت خام ایران از پایانه‌های نفتی این جزیره انجام می‌شود. مقامات آمریکایی این جزیره را «مرکز تمامی بخش‌های تأمین نفت ایران» توصیف کرده‌اند.

اگرچه ترامپ اعلام کرده بود تصرف این جزیره همواره «گزینه محبوب» او بوده است، اما در عین حال درباره آمادگی آمریکایی‌ها برای یک عملیات طولانی‌مدت جهت کنترل آن ابراز تردید کرد.

منبع: آر تی