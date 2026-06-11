باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالی‌زاده، روز پنج‌شنبه ۲۱ خردادماه با اشاره به نشست سه‌شنبه‌این‌هفته (۱۹ خردادماه) با سرپرست بانک ملی در استان، مدیرعامل شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران و مدیرکل کار و امور اجتماعی گفت: این جلسه با هدف پیگیری و بررسی راهکار‌های پرداخت حقوق و مطالبات کارکنان گروه ملی برگزار شده بود.

وی افزود: پس از گفت‌و‌گو‌های انجام‌شده با مدیرعامل بانک ملی کشور و پیگیری معاون اقتصادی استانداری و مدیرعامل گروه ملی، امروز کلیه مطالبات کارکنان از جمله حقوق، مزایا و اضافه‌کار به طور کامل پرداخت شد.

موالی‌زاده بیان داشت: خوشبختانه با این همراهی بین‌بخشی، مشکل معوقات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران حل و فصل شد.