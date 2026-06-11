تحلیلگران می‌گویند لفاظی‌های اخیر ترامپ و تهدیدات او نشان دهنده آن است که از عدم موفقیت در جنگ علیه ایران خسته و ناامید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه شبکه الجزیره در تحلیلی پیرامون اظهارات جدید دونالد ترامپ و رویکرد او درباره جنگ ایران، نوشت: آخرین گفته‌های رئیس جمهور آمریکا نشان می‌دهد که او به خاطر عدم دستیابی به توافق خسته شده است.

این وبگاه در ادامه نوشت: باید به یاد داشته باشید که ترامپ ماه گذشته و در اوایل همین ماه، به جهان قول داده بود که می‌تواند با ایران به توافق برسد و تنگه هرمز را بازگشایی کند. اما هیچ یک از وعده‌های او محقق نشد؛ بنابراین آنچه می‌بینید، صرفا یک رئیس جمهور ناامید و خسته است. زبان او به طور فزاینده‌ای تحریک‌آمیز می‌شود و همچنین به نظر می‌رسد که حول محور مجازات و تلافی‌جویی می‌چرخد.

ترامپ ساعاتی پیش مدعی شد که واشنگتن «در آینده‌ای نه چندان دور» جزیره خارک را به همراه سایر سایت‌های نفتی تصرف خواهد کرد. هرچند که در ادامه اعتراف کرد مردم آمریکا خواهان چنین اقدامی نیستند و بیشتر مایلند نظامیان آمریکایی «به خانه بازگردند».

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جزیره خارک ، جنگ رمضان
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