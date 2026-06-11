بیش از ۱۰۰ هزار نفر از هنرمندان کشور عضو صندوق اعتباری هنر هستند

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمجید پوراحمدی عصر روز پنجشنبه در جمع هنرمندان و اصحاب رسانه شهرستان میناب با بیان اینکه صبر و استقامت خانواده‌های شهدای این شهرستان سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه است افزود: دیدار با این عزیران فرصتی برای ادای احترام به مقام والای شهیدان و قدردانی از خانواده‌هایی است که عزیزترین سرمایه خود را در راه ارزش‌های کشور تقدیم کرده‌اند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در بخش دیگری از سخنان خود از اختصاص حمایت مستقیم به هنرمندان میناب خبر داد و گفت: با جمع‌بندی انجام‌شده، مقرر شد حق بیمه اجتماعی هنرمندان بیمه‌شده میناب به مدت سه ماه از سوی صندوق اعتباری هنر پرداخت شود تا بخشی از دغدغه‌های این عزیزان در شرایط فعلی کاهش یابد.

وی اضافه کرد: اسامی این هنرمندان با هماهنگی مسئولان استانی دریافت خواهد شد و تلاش می‌کنیم این حمایت از هفته آینده وارد مرحله اجرا شود.

پوراحمدی همچنین از واریز حمایت نقدی به حاضران در این نشست خبر داد و تصریح کرد: همه هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان فرهنگی حاضر در این جلسه که اطلاعات آنان از سوی مسئولان شهرستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان جمع‌آوری شود، مشمول دریافت حمایت نقدی از سوی صندوق خواهند شد و این مبلغ به عنوان هدیه‌ای هرچند ناچیز، در هفته آینده به حساب آنان واریز می‌شود.

مشاور وزیر فرهنگ با اشاره به ظرفیت‌های بیمه‌ای صندوق اعتباری هنر گفت: در حال حاضر در سطح کشور حدود ۱۰۰ هزار نفر عضو صندوق اعتباری هنر هستند که از این تعداد، ۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و نزدیک به ۵۰ هزار نفر نیز از بیمه تکمیلی درمان بهره‌مند هستند.

وی ادامه داد: در استان هرمزگان حدود هزار نفر عضو این صندوق هستند و از این میان، حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ نفر تحت پوشش بیمه قرار دارند؛ آماری که با توجه به ظرفیت گسترده فرهنگی و هنری استان، نیازمند ارتقا و فعال‌سازی بیشتر است.

استفاده از بیمه تکمیلی ضرورتی جدی برای هنرمندان

پوراحمدی با تأکید بر اهمیت بیمه تکمیلی درمان برای هنرمندان اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌های درمان، استفاده از خدمات بیمه تکمیلی یک ضرورت جدی برای اهالی فرهنگ و هنر است و خوشبختانه صندوق اعتباری هنر با یکی از شرکت‌های معتبر کشور در این حوزه همکاری دارد و در شهرستان میناب نیز چندین مرکز درمانی طرف قرارداد این بیمه فعال هستند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به رسالت اجتماعی هنرمندان در شرایط بحرانی گفت: امروز جامعه میناب نیازمند بازگشت آرامش، بازسازی روحی و احیای امید اجتماعی است و در این مسیر، نقش فرهنگ و هنر انکارناپذیر است.

وی تاکید کرد: هنرمندان می‌توانند با زبان اثرگذار هنر، جامعه را از فشار‌های روانی و عاطفی عبور دهند و زمینه بازگشت به زندگی عادی را فراهم کنند.

وی افزود: صدای هنرمندان این منطقه در سطح ملی شنیده می‌شود و بی‌تردید آثار، فعالیت‌ها و حضور آنان می‌تواند بخشی از بار روحی و اجتماعی این روز‌ها را کاهش دهد.

پوراحمدی در ادامه با اشاره به برنامه‌های سفر خود به میناب و هرمزگان گفت: در این سفر، علاوه بر دیدار با جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی، توفیق حضور در منزل برخی خانواده‌های معظم شهدا و همچنین دیدار با تعدادی از هنرمندان آسیب‌دیده و دارای مشکلات معیشتی و درمانی نیز فراهم شد.