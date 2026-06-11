مادر شهید مهرپور گفت: هنوز شهادت پسرم را باور نمی‌کنم و می‌گویم شاید یک روز به خانه بیاید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مادر شهید ناوبان یکم علیرضا مهرپور از شهدای ناو دنا با در دست داشتن عکس شهید همراه با شعری که ذیل آن نوشته شده بود: سیصد گل سرخ یک گل نصرانی/ ما را ز سر بریده می‌ترسانی؟ ما کر ز سر بریده می‌ترسیدیم/ در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم، از جای خالی پسرش گفت و بیان کرد: این شعر را برای برادرش فرستاده بود و گفته بود ما هیچ‌وقت در مقابل دشمن کوتاه نمی‌آییم. از هیچی هم نمی‌ترسیم. وقتی خبر شهادت فرزندم اعلام شد، انگار خانه‌ام بر سرم خراب شد. بعد از شهادت فرزندم دیگر آن خانه سرپا نیست. هنوز شهادت پسرم را باور نمی‌کنم و می‌گویم شاید یک روز بیاید.

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برچسب ها: ناوشکن دنا ، جنگ رمضان ، شهدای جنگ
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