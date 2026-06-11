در پی تشدید دوباره بحران در غرب آسیا، وزارت خارجه عراق در بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف عمیق از ازسرگیری درگیری‌ها، خواستار توقف فوری تنش‌ها شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه عراق تأسف عمیق خود را از ازسرگیری دوباره تنش‌ها در منطقه و پیامد‌های خطرناک ناشی از آن که امنیت و ثبات منطقه‌ای را تهدید می‌کند، ابراز کرد.

این وزارتخانه تمامی طرف‌ها را به خویشتن‌داری، یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای پایان دادن به وضعیت جنگی و تنش‌زا و نیز اتخاذ رویکرد‌های دیپلماتیک و راهکار‌های مسالمت‌آمیز جهت حل‌وفصل بحران‌های موجود فرا خواند.

این وزارتخانه تاکید کرد که ثبات کشور‌های عربی و کشور‌های همسایه، بخش مهمی از ثبات و امنیت ملی عراق به شمار می‌رود؛ موضوعی که حفظ روابط استراتژیک میان کشور‌های منطقه و صیانت از منافع مشترک در خدمت به ملت‌ها و آرمان‌های آنها برای توسعه و شکوفایی را ضروری می‌سازد.

وزارت امور خارجه همچنین نسبت به مخاطرات رفتن منطقه به سمت یک رویارویی گسترده‌تر که می‌تواند پیامد‌های منفی و وخیمی بر امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی بر جای بگذارد هشدار داده و بر اهمیت حفظ توازن و در نظر گرفتن منافع استراتژیک مشترک میان طرف‌های مختلف، به منظور دور نگه داشتن منطقه از تنش و بی‌ثباتی بیشتر، تأکید کرد.

منبع: کانال تلگرامی وزارت خارجه عراق

برچسب ها: حمله به ایران ، جنگ منطقه ای
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