باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه عراق تأسف عمیق خود را از ازسرگیری دوباره تنشها در منطقه و پیامدهای خطرناک ناشی از آن که امنیت و ثبات منطقهای را تهدید میکند، ابراز کرد.
این وزارتخانه تمامی طرفها را به خویشتنداری، یکپارچهسازی تلاشها برای پایان دادن به وضعیت جنگی و تنشزا و نیز اتخاذ رویکردهای دیپلماتیک و راهکارهای مسالمتآمیز جهت حلوفصل بحرانهای موجود فرا خواند.
این وزارتخانه تاکید کرد که ثبات کشورهای عربی و کشورهای همسایه، بخش مهمی از ثبات و امنیت ملی عراق به شمار میرود؛ موضوعی که حفظ روابط استراتژیک میان کشورهای منطقه و صیانت از منافع مشترک در خدمت به ملتها و آرمانهای آنها برای توسعه و شکوفایی را ضروری میسازد.
وزارت امور خارجه همچنین نسبت به مخاطرات رفتن منطقه به سمت یک رویارویی گستردهتر که میتواند پیامدهای منفی و وخیمی بر امنیت منطقهای و بینالمللی بر جای بگذارد هشدار داده و بر اهمیت حفظ توازن و در نظر گرفتن منافع استراتژیک مشترک میان طرفهای مختلف، به منظور دور نگه داشتن منطقه از تنش و بیثباتی بیشتر، تأکید کرد.
منبع: کانال تلگرامی وزارت خارجه عراق