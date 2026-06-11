ترافیک سنگین در برخی محورهای تهران و شمال

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران–کرج–قزوین حدفاصل گرمدره تا استاندارد، آزادراه تهران–ساوه محدوده فیروزبهار تا نسیم‌شهر و آزادراه قم–تهران محدوده قیصرآباد تا عوارضی تهران سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور تهران–شهریار نیز در برخی مقاطع ترافیک سنگین وجود دارد و در بزرگراه تهران–ورامین محدوده قلعه نو نیز ترافیک سنگین است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت محورهای شمالی کشور گفت: در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی تردد ممنوع است. همچنین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس محدوده سیاه‌بیشه ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: ترافیک در آزادراه تهران–شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۸، محور هراز در محدوده سه راهی چلاو، آزادراه قزوین–رشت محدوده شهر رودبار و محور قدیم تهران–بومهن محدوده تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچ‌های جاجرود سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور خاطرنشان کرد: در آزادراه تهران–پردیس نیز از ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت جوی محورهای کشور اعلام کرد: در حال حاضر در محورهای مواصلاتی شمالی، مداخلات جوی گزارش نشده است.