مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: امشب در نوار شمالی کشور افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک را شاهد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در نوار شمالی کشور در بعضی ساعات افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک را شاهد هستیم.

او بیان کرد:امشب در استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و در دامنه و ارتفاعات استان های تهران، البرز، قزوین، سمنان، مازندران و گیلان وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک انتظار می رود.

او افزود: تدوام این شرایط برای روزهای جمعه ۲۲ خرداد تا دوشنبه ۲۵ خرداد در شمال استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ می دهد.

وی تاکید کرد: همچنین در پنج روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید گاهی خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت:در سه روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود.