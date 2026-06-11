مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: امشب در نوار شمالی کشور افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک را شاهد هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در  نوار شمالی کشور در بعضی ساعات افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک را شاهد هستیم.

او بیان کرد:امشب  در استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و در دامنه و ارتفاعات استان های تهران، البرز، قزوین، سمنان، مازندران و گیلان وزش باد شدید و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک انتظار می رود.

او افزود: تدوام این شرایط برای روزهای جمعه ۲۲ خرداد تا دوشنبه ۲۵ خرداد در شمال استان های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ می دهد.

وی تاکید کرد: همچنین در پنج روز آینده در شرق کشور وزش باد شدید گاهی خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

او گفت:در سه روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج خواهد بود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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