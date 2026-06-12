باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- حمید نژاد اسدی، گلف‌باز کشورمان، در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره سطح کیفی مسابقات گلف در سال‌های اخیر اظهار کرد: خوشبختانه مسابقات در چند سال گذشته در سطح کیفی مطلوبی برگزار شده است. از آنجا که در تمامی این سال‌ها در رقابت‌ها حضور داشته‌ایم، روند پیشرفت و بهبود شرایط برگزاری مسابقات کاملاً مشهود بوده و هر سال نسبت به سال قبل شاهد ارتقای سطح کیفی رقابت‌ها هستیم.

وی افزود: مسئولان برگزاری همواره تلاش کرده‌اند نواقص و اشکالات دوره‌های گذشته را برطرف کنند و همین موضوع باعث شده کیفیت مسابقات به مرور افزایش پیدا کند. همچنین شرایط زمین مسابقات نیز نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته و اکنون از کیفیت قابل قبول و مناسبی برخوردار است.

این گلف‌باز کشورمان درباره سهمیه ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: طبیعتاً هرچه تعداد سهمیه‌ها بیشتر باشد، فرصت حضور ورزشکاران بیشتری در این رقابت‌ها فراهم خواهد شد. امسال سهمیه گلف ایران شامل یک ورزشکار مرد و یک ورزشکار زن است، اما امیدواریم فدراسیون بتواند در آینده سهمیه‌های بیشتری را برای گلف ایران کسب کند تا نمایندگان بیشتری در این رویداد مهم آسیایی حضور داشته باشند.

نژاد اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا گلف ورزشی مختص افراد ثروتمند است، تصریح کرد: این موضوع یکی از باور‌های اشتباهی است که در جامعه شکل گرفته است. گلف لزوماً ورزش افراد پولدار نیست و حتی در برخی رشته‌های ورزشی دیگر هزینه‌های جانبی و پنهان بیشتری وجود دارد.

وی ادامه داد: افراد می‌توانند با هزینه‌ای مناسب وارد این رشته شوند و پس از تهیه تجهیزات اولیه نیز نیازی به خرید مداوم وسایل ورزشی ندارند. به همین دلیل تصور رایج درباره گران‌بودن گلف و اختصاص آن به قشر خاصی از جامعه، با واقعیت فاصله دارد.

گلف‌باز کشورمان در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه این رشته در کشور خاطرنشان کرد: امیدوارم مسئولان و دست‌اندرکاران ورزش برای گسترش گلف در کشور، به‌ویژه در رده‌های سنی پایه، برنامه‌ریزی جدی‌تری داشته باشند. گلف ورزشی سالم، مفرح و مناسب برای تمامی سنین است و هم جوانان و هم افراد مسن می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند. هرچه آشنایی جامعه با این رشته بیشتر شود، زمینه رشد آن نیز فراهم‌تر خواهد شد.