باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد مخالفت خود را با اقدامات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای تصرف جزیره «خارگ» ایران و کنترل زیرساختهای نفتی کشور اعلام کرد.
استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به اظهارات ترامپ به خبرنگاران گفت: «پرواضح است که این چیزی نیست که ما خواهان دیدنش باشیم. آرزوی ما این است که روند تحولات در مسیر معکوس حرکت کند؛ یعنی به جای ویرانی بیشتر، به سمت دیپلماسی بیشتر پیش برود.»
دوجاریک توضیح داد که گوترش نسبت به تشدید مستمر تنشها در غرب آسیا به شدت ابراز نگرانی کرده و از ایران و آمریکا خواسته است تا آتشبس برقرار کنند.
این درحالی است که ترامپ دقایقی پیش در پیامی در شبکه اجتماعی خود مدعی شد که به دلیل «ارتقای سطح مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطوح تصمیمگیری» حملات و بمبارانهای برنامهریزیشده علیه ایران را لغو کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تحلیلگران میگویند مواضع متناقض رئیسجمهور آمریکا او را به غیرقابل اعتمادترین راوی جنگ ایران تبدیل کرده است.
منبع: اسپوتنیک