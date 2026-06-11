پس از آنکه رئیس جمهور آمریکا گفت حملات برنامه‌ریزی شده علیه ایران را لغو کرده، بهای نفت کاهش پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر لغو حملات برنامه‌ریزی شده علیه ایران، بهای انرژی کاهش یافت.

گفته شده قیمت آتی نفت برنت روسیه که یک ماه بالای ۹۰ دلار معامله می‌شد، از ساعت ۱۷:۴۵ به وقت گرینویچ (۲۱:۱۵ به وقت تهران) به زیر ۹۰ دلار کاهش یافت و نسبت به روز قبل ۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.

از سوی دیگر، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۳.۶ درصد کاهش به ۸۶ دلار در هر بشکه رسید.

ترامپ ساعتی پیش مدعی شد که به دلیل «ارتقای سطح مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به بالاترین سطوح تصمیم‌گیری» حملات و بمباران‌های برنامه‌ریزی‌شده علیه ایران را لغو کرده است.

او عصر امروز گفته بود که قصد دارد امشب حملات شدیدی را علیه ایران ترتیب دهد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بهای نفت ، دونالد ترامپ ، بهای انرژی
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