باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- مصطفی شهرکی، مسئول فنی مسابقات گلف کشور، در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره رقابتهای پلیآف گلف اظهار کرد: این مسابقات در واقع مربوط به فصل گذشته است و روز جمعه به پایان خواهد رسید.
وی افزود: سال گذشته ۳۰ نفر از برترین گلفبازان کشور انتخاب شدند و این ورزشکاران در چهار مرحله به رقابت پرداختند تا ردهبندی آنها مشخص شود. در پایان این مراحل، نفرات بیستوسوم تا سیام از گردونه رقابتها کنار رفتند.
مسئول فنی مسابقات گلف کشور ادامه داد: همچنین مسابقات قهرمانی کشور سال گذشته با حضور حدود ۵۰ گلفباز برگزار شد که در پایان، هشت نفر از برترین بازیکنان آن رقابتها انتخاب شدند. این هشت نفر در مرحله پلیآف به مصاف هشت بازیکن برتر لیگ برتر گلف رفتند و در نهایت قهرمان این رقابتها روز جمعه مشخص خواهد شد.
شهرکی درباره سطح فنی بازیکنان حاضر در مسابقات گفت: سطح فنی شرکتکنندگان مطلوب است و ارتباط نزدیکی با ورزشکاران داریم. هر زمان بازیکنان با مسئله یا مشکلی مواجه شوند، آن را با مسئولان فنی در میان میگذارند و تلاش میکنیم در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام شود.
وی در خصوص وضعیت زمین گلف نیز اظهار کرد: سال گذشته با مشکل کمآبی مواجه بودیم که بر شرایط زمین تأثیر گذاشته بود، اما امسال وضعیت بهتر شده و کیفیت چمنها نسبت به گذشته بهبود یافته است. البته زمین گلف برای رسیدن به شرایط مطلوب نیازمند آبیاری مستمر و رسیدگی دائمی است و هنوز تا شرایط ایدهآل فاصله داریم.
مسئول فنی مسابقات گلف کشور در پاسخ به این پرسش که آیا گلف ورزشی مختص افراد مسن یا ثروتمند است، تصریح کرد: این تصور درستی نیست. بازیکنان ما از اقشار مختلف جامعه هستند و بسیاری از آنها از طبقه متوسط به شمار میروند. در این رشته هم افراد متمول حضور دارند و هم ورزشکارانی از سایر اقشار جامعه.
وی ادامه داد: گلف محدودیت سنی ندارد و افراد از هفت سالگی تا ۷۰ سالگی و حتی بیشتر میتوانند در این رشته فعالیت کنند. برخلاف برخی تصورات، گلف ورزشی کمتحرک نیست؛ بازیکنان در طول مسابقه حدود هشت کیلومتر پیادهروی میکنند و کیف تجهیزات خود را که حدود ۱۲ تا ۱۳ کیلوگرم وزن دارد، حمل میکنند. این موضوع نشان میدهد که فعالیت در رشته گلف نیازمند آمادگی جسمانی مناسب و توان بدنی قابل توجهی است.
شهرکی در پایان ابراز امیدواری کرد با توسعه زیرساختها و افزایش آگاهی عمومی نسبت به این رشته، زمینه رشد و گسترش بیشتر گلف در کشور فراهم شود.